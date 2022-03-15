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    中國單日本土確診破5千例 吉林佔最大宗

    據國家通報昨單日本土新增確診有6507例、無症狀感染者1647例，總共有5154例，以吉林佔3076例最多，山東、廣東等地區持續發展中。（美聯社）

    據國家通報昨單日本土新增確診有6507例、無症狀感染者1647例，總共有5154例，以吉林佔3076例最多，山東、廣東等地區持續發展中。（美聯社）

    2022/03/15 11:11

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，波及逾20個省市，據通報昨單日本土新增確診3507例、無症狀感染者1647例，總共5154例，其中以吉林省佔4067例最多，山東、廣東等地區持續發展中，同時上海市當局宣布，14日起暫停客運營業和停止中小學實體到校上課。

    綜合中媒報導，中國國家衛生健康委員會於14日發布，截至今日0時，單日本土新增確診3507例、本土無症狀感染者1647例，總共達5154例。其中吉林省佔3076例最多、山東省106例、廣東省48例、福建省33例、上海市9例等；無症狀感染者部分，吉林佔991例、河北185例、上海130例等。

    儘管上海上尚未宣布封城，不過上海市於14日起暫停客運營業，同時停止中小學實體到校，實施遠距上課防疫措施，並呼籲企業有條件式遠距工作，市民非必要勿離開上海，如須離開將須出示48小時武肺篩檢陰性證明。另，上海市住房城鄉建設管理委員會也同步跟進發布聲明，14日起上海市所有建設工程實施「封閉式」管理，暫緩新項目建設，同時盡速對建設工地等從業人員進行篩測。

    據悉，吉林省在14日起禁止本省人員跨省、跨市州移動，相等於實施封省。

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