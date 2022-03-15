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    還想跟俄羅斯買武器嗎？ 土耳其總統：現在講還太早

    針對未來土耳其是否繼續採購俄製軍武，土耳其總統艾多根表示，現在談此事還太早。（美聯社）

    針對未來土耳其是否繼續採購俄製軍武，土耳其總統艾多根表示，現在談此事還太早。（美聯社）

    2022/03/15 07:38

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其為北約成員國，不過土耳其先前因為打算購買俄羅斯製造的「S-400」飛彈防禦系統，遭到美國制裁，並受到盟國批評。如今俄羅斯入侵烏克蘭後，未來土耳其是否繼續採購俄製軍武，土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）14日表示，現在談此事還太早，土耳其必須保持和烏俄元首之間的友誼。

    根據《路透》報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）前往土耳其安卡拉與艾多根會面，蕭茲表示，他對於烏俄談判以及其他關於協調停火的外交活動表示歡迎。

    土耳其在此次烏俄衝突中積極擔任協調者角色，先前土耳其也提供場地讓烏俄外長談判。艾多根表示，土耳其已經為了烏克蘭做了許多北約成員國沒做的事，未來土耳其也將持續向烏克蘭提供人道主義協助。

    由於土耳其在去年曾因購買俄國軍武被美軍制裁，土耳其當局表示，他們是被迫選擇俄製武器，因為北約國沒有以令人滿意的條件提供土耳其武器。土耳其當局也透露，土耳其持續和俄羅斯針對購買第二批「S-400」系統進行談判。

    至於俄羅斯入侵烏克蘭後，土耳其是否會持續向俄羅斯購買軍武？艾多根表示，以目前的狀況來說，討論未來的事仍為之過早，必須看看狀況會如何發展，土耳其必須保持與烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統普廷之間的友誼。

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