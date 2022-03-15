中國醫護崩潰求救 控「陰陽混住」害他們全軍覆沒

河北省廊坊市廊坊長征醫院的多名醫護發出求助信，內容指醫院內被迫「陰陽混住」，害醫護也因此染疫，不過院方對此則予以否認。（圖擷自網路）

2022/03/15 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日再度升溫，網路上也流傳醫護求救的訊息，內容指醫院內被迫「陰陽混住」，害醫護也因此染疫，不過院方對此則予以否認，僅稱求助信「內容不實」，要求外界勿散播謠言。

中國疫情近日呈現多地、幾何式爆發，網路上流傳，河北省廊坊市廊坊長征醫院的多名醫護發出的求助信，內容指出，該院是心腦血管專科醫院，並不具備治療武肺的技術，但10日卻有2名陽性病例在醫院4樓入住，隔天才被拉走隔離，後續在13日多數接診的醫護都核酸檢測陽性，但院內醫護加病人共700多名仍持續「陰陽混住」。

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求助信也指出，全體醫護已經快累垮，4樓的所有護士已「全軍覆沒」，但醫護及患者仍處在密閉空間，目前也沒有人力能天天進行核酸檢測，醫護哀嘆「現在就是在拚抵抗力，社會上哪裡有疫情就叫白天使去支援，如今白天使落難了，竟然沒有人管我們」。為此他們向外界求救，希望政府能讓他們到酒店進行隔離，而不是持續陰陽混住。在文末還有多名醫護簽名及蓋手印。

這封求助信在微博引發一陣瘋傳，但該間醫院在15日卻發聲明，宣稱求助信的內容不實，並稱廊坊市政府已對患者、陪護和醫務人員做出妥善安排。不過據中媒報導，早在10日時廊坊長征醫院就曾發出公告，表示全面暫停門急診醫療服務。

聲明稿發出後則引發網路論戰，有部分網友反過來質疑求助信造謠，但仍有許多網友表示「到底誰是謠言，我相信大家心裡都知道」、「我不認為這麼多人會拿自己的未來博眼球造熱度」、「按手印，大家都懂」、「丟工作又追責的事傻子才幹，除非到了沒有退路的時候」等。

事實上，網路上近日也流傳，上海市第六人民醫院也傳出有護士家屬發文控訴，該院發生院內感染後也是將數百名醫護封閉在醫院大樓內，與普通病房的染疫病患共處，相關消息都引發網友熱議。

網路上近日也流傳，上海市第六人民醫院也傳出有護士家屬發文控訴，該院發生院內感染後也是將數百名醫護封閉在醫院大樓內，與普通病房的染疫病患共處。（圖擷自網路）

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