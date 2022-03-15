美中高層激烈對談7小時 關切台海情勢中俄結盟

2022/03/15 05:12

〔中央社〕俄烏戰事持續之際，美中高層今天在羅馬進行會晤。美國資深官員會後表示，雙方進行7小時激烈、坦率對談，觸及多項議題，包括美方對中俄結盟、北京在台海挑釁作為的關切。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天在國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）陪同下，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在羅馬會晤。由於中國在俄國入侵烏克蘭一事上持續保持曖昧態度，外界揣測俄烏情勢應會是此次會談主軸。

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一位不具名美國資深官員會後在媒體簡報會上表示，蘇利文與楊潔篪進行7小時激烈、坦率對談，反映出當前局勢嚴重性，也展現雙方致力維繫開放溝通渠道。

根據這名美方官員，兩人會談觸及一系列議題，包括美中競爭、俄烏情勢、北韓局勢升高、中國在台灣海峽挑釁作為等。

在美中競爭部分，美方官員指出，雙方討論應如何管控戰略風險，以確保美中競爭不會演變成衝突，這是延續美國總統拜登（Joe Biden）去年11月與中國國家主席習近平的視訊峰會對話。

針對台海情勢，官員表示，蘇利文重申美國基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的「一中政策」，也表達美方對北京在台海挑釁作為的關切。

美中高層此次會晤當天，多家媒體引述未具名美國官員指出，俄羅斯有向中國提出軍事、經濟援助請求。但這位出席簡報會的官員不願證實或評論，僅強調美方對中俄結盟深感關切，蘇利文在會中有直接向楊潔篪表達，並說明北京「特定作為」可能面臨的潛在後果。

至於這次會談是否是針對俄烏情勢舉行，出席簡報會官員否認，表示會談規劃許久，去年11月拜習視訊會談後就開始，但最後決定召開會談的時間點，恰好及時落在當前危機重要時間點。（編輯：張佑之）1110315

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