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    法國兩年強制戴口罩政策告終 解放、憂心兩樣情

    法國疫情解禁政策今天上路。即日起，進入餐廳等不須再出示疫苗通行證；強制佩戴兩年的口罩也終於解禁。圖為法國總統馬克宏戴口罩穿防護衣畫面。（法新社）

    法國疫情解禁政策今天上路。即日起，進入餐廳等不須再出示疫苗通行證；強制佩戴兩年的口罩也終於解禁。圖為法國總統馬克宏戴口罩穿防護衣畫面。（法新社）

    2022/03/14 21:27

    〔中央社〕法國疫情解禁政策今天上路。即日起，進入餐廳等不須再出示疫苗通行證；強制佩戴兩年的口罩也終於解禁。有民眾開心得以解放，但也有人認為目前疫情回溫，解禁令人不安。

    COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發兩年後，法國從今天開始再次邁入另一個時代：室內場館不再強制佩戴口罩；證明施打疫苗的疫苗通行證也自今日起取消。

    幾個月前引發立法爭議與街頭抗爭的疫苗通行證正式解除，即日起進入餐廳、公共場所等再也不用拿出手機掃描通行碼。但除非有緊急醫療事故，否則進入療養院等醫療院所仍須出示通行證或檢測陰性證明。

    然而，法國在內的許多西歐國家疫情目前都因Omicron亞型變異株BA.2出現回溫趨勢，過去一週新增病例增加了20%。儘管如此，法國政府仍根據數月前宣布的時程規劃逐步解禁。

    對此，總理卡斯特克斯（Jean Castex）昨天接受巴黎人報（Le Parisien）訪問時指出，由於醫院狀況改善以及高疫苗施打覆蓋率，因此決定維持解禁時程。

    不過卡斯特克斯在專訪稱疫苗通行證「暫停」，言下之意似乎指疫情惡化，將可能再次啟動。

    法國流行病學家克雷佩（Pascal Crepey）表示解除疫苗通行證不會有問題，「因為它已經達到推動民眾施打疫苗的目的了」。目前30到60歲的人中，有70%已施打第三劑疫苗，60歲以上則有80%。

    另一方面，自今天起，不用戴口罩的日子也再度回歸，除了大眾運輸和醫院外，無論是在學校、商家、公司或公家機關內，都不再強制佩戴口罩。

    但日內瓦大學全球衛生研究所所長、流行病學家法拉歐（Antoine Flahault）在內的學界人士則認為摘下口罩的決定不利於目前的疫情回溫。

    卡斯特克斯說，現階段不會考慮重啟強制佩戴口罩政策，「但永遠別說不可能，因為說不定將來又有新的變異株出現」。

    過去兩年內，為防止疫情傳播，所有人臉上的這片藍色布料已成為了疫情時代的標誌，如今也可能成為回憶，許多法國人已經迫不及待要翻開新頁。

    43歲的建築師克里斯汀（Christian）向費加洛報（Le Figaro）表示，「我把它（取消強制佩戴口罩）視為一段很糟糕時期的結束，這是解放。我再也不需要急迫地在口袋中翻找又臭又皺的舊口罩」。

    反對政府防疫政策的民眾常將口罩稱為「壓迫的象徵」，例如55歲的伊莎貝（Isabelle）說它是「公衛暴君的實質證據」。

    但也有法國民眾認為取消強制佩戴口罩的政策有點太倉促，且選擇持續佩戴，直到疫情更加緩解。

    24歲學生基里安（Kilian）仍持續保持警戒，關注疫情發展，並發現過去幾天感染率再度增加。他告訴費加洛報：「看到口罩在這時解禁，令人不安。對我來說有點太早了，我會繼續在人多的室內戴口罩。」

    法國過去24小時內新增6萬422名COVID-19確診病例，疫情顯然因更具傳染力的Omicron亞型變異株BA.2而回溫。

    法國科學委員會主席戴佛西（Jean-Francois Delfraissy）今天告訴RTL電台「疫情尚未結束」。流行病學專家馮達奈（Arnaud Fontanet）也在法國國際廣播電台（France Inter）中表示，病毒仍高度傳播。

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