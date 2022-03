與俄國第4輪談判 烏克蘭代表：重點為停火與撤軍

2022/03/14 20:03

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯今(14)日進行第4輪談判,前幾次均有參加的烏克蘭談判代表波多利亞克(Mykhailo Podolyak)透露,本次談判的重點會放在停火以及撤軍等議題上。

波多利亞克稍早在推特上發文指出,「第4輪談判,主題是促成和平、停火、立即撤軍與安全保證。不會是場簡單的辯論。儘管俄羅斯已經體認到他們的侵略行為站不住腳,但他們還是有種錯覺,認為這19天以暴力手段對付烏克蘭平靜的城市是一種對的策略。」

請繼續往下閱讀...

英國廣播公司(BBC)指出,烏俄於當地時間上午10點半(台灣時間下午4點半)開始第4輪談判。

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against ???????? peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu