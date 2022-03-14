把確診者跟孕婦小孩關一起 上海「韭菜們」怒吼防疫爛透了！

上海市民抗議政府防疫。（圖翻攝自微博）

2022/03/14 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕近期中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情連環爆，目前已進入半封城狀態的上海市，近日流傳一段市民跳出來抗議當地政府封鎖公司的防疫舉措，痛斥官方將確診者和其他人關在一起，「你們不管我們死活了？」

綜合媒體報導，本月13日，上海市轄內16個區除了崇明區，其他地區都爆疫情，當地政府也趕緊加強防疫，不過卻有消息傳，上海市政府所謂「加強防疫」的措施之一，就是不管有無確診，將市民集中隔離，引爆民怨。

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今天（14日）在推特就流傳一段市民抗議的影片，可以看到數十名被圍欄隔離起來的民眾聚在一起抗議；其中一名男子拿著大聲公對著圍欄外的警察大吼：「陽性病例已經爆發性增長，沒有人管我們，我們所有人都住在一起，有病的沒有病的都在一起，你們就不管我們死活了嗎？」

男子接著說：「全部關在房子裡面，沒有人管我們，我們什麼時候才有個頭。警車停在這裡，警車停在這裡有什麼用？」其他民眾也跟著表示，被關在一起的還有孕婦和小孩，怒喊「不然你們也一起來隔離」、「你們難道沒有家人嗎？你們會把你們小孩跟陽性病例關一起嗎？上海的成績就是這麼做出來的嗎？這就是所謂的精準嗎？」

這段長2分多鐘的影片，隨即引發熱議。據悉中國官方不久後也證實此事，稱事發於上海一家企業，宣稱明白民眾的焦慮情緒，但希望大家都能理解並配合防疫。

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