蛇島保衛戰後首張照片曝！衛星揭戰況激烈程度、俄艦靠岸

蛇島最新衛星照曝光，只見蛇島建築嚴重受損，旁邊還停泊一艘俄軍登陸艦。（圖擷自推特）

2022/03/14 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭展開入侵後，位於黑海的蛇島（Zmiinyi Island）成為攻打首要目標，蛇島守軍怒嗆俄國軍隊，一度傳出13名守軍陣亡，但事後82名士兵仍活著，遭俄軍俘虜，現蛇島最新衛星照曝光，只見蛇島建築嚴重受損，旁邊還停泊一艘俄軍登陸艦。

據《CNN》報導 ，位於黑海的蛇島烏克蘭守軍，是俄羅斯入侵後的首要目標，俄軍勸降遭到烏克蘭士兵回嗆「他X的去死吧」，俄軍隨後開火，一度傳出13名守軍陣亡，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）還追授他們「烏克蘭英雄」的稱號，不過後來證實島上82名守軍未戰死，全數被俘。

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美國太空科技公司「Maxar Technologies」最新照片揭示蛇島戰後狀況，在13日的衛星照中，首度曝光戰爭爆發後，蛇島目前的狀況，島嶼中心的一些紅頂建築因砲擊而遭到嚴重破壞，儘管島上白雪覆蓋，但仍可發現地表有彈坑遍布，足見當時戰況激烈，一艘俄羅斯軍艦停泊在旁，為俄軍Ropucha級登陸艦，顯示俄軍的確已控制住蛇島。

據烏克蘭海軍稱，島上的駐軍擊退了俄羅斯軍隊的兩次襲擊，但最終「彈藥用盡」被迫投降。

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