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    南韓單日增30萬9790例 3月底開放5至11歲接種疫苗

    南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情確診人數持續增加，昨單日新增確診30萬979例，迄今累計總確診數突破686.6萬例。（歐新社）

    南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情確診人數持續增加，昨單日新增確診30萬979例，迄今累計總確診數突破686.6萬例。（歐新社）

    2022/03/14 10:42

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情確診人數持續增加，昨單日新增確診30萬9790例，迄今累計總確診數突破686.6萬例。

    綜合韓媒報導，根據中央防疫對策本部表示，截至今日0時，昨日新增30萬9790例確診，本土社區感染30萬9728例，境外輸入62例，單日新增死亡200例，現有重症患者1158例，比前1天增加84人；另，全國總確診數達686萬6222例，累計總死亡數達1萬595例。

    報導指出，單日確診人數相較於前1日減少約4萬例，目前連續3日逾30萬例確診，與前1週（3月7日）相比增加約1.5倍確診數。南韓當局預測，Omicron變異株引發的疫情將於本週觸頂，屆時單日確診病例恐達29.5萬至37.2萬例左右，重症患者則將保持約2千例。

    南韓中央災難安全對策本部第二次長全海澈於今表示，政府將從3月底起讓5至11歲兒童接種疫苗，疫情預約和接種將分別在3月24日、3月31開始。

    據悉，截至14日，國內接種第1劑疫苗人口數達87.5%，完整接種疫苗人口有86.6%，第3劑人口達62.6%。

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