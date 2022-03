AMBA、AACSB聯合聲明 暫停俄羅斯教育機構會員資格

俄國上月24日突大舉入侵烏克蘭,至今仍在烏克蘭境內肆虐,受到多國制裁。圖為損毀的俄軍坦克,示意圖。(路透)

2022/03/14 08:39

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯近期持續入侵烏克蘭,引發國際撻伐及制裁,AMBA及AACSB、EFMD等國際認證機構也聯合發出聲明,批評俄國侵烏引發人道危機,因此將暫停對俄羅斯教育機構的會員資格及認證活動。

俄國上月24日突大舉入侵烏克蘭,至今仍在烏克蘭境內肆虐,受到多國制裁,多個國際認證機構包含工商管理碩士協會((Association of MBAs,AMBA)、國際商管學院促進協會(Association to Advance Collegiate Schools of Business,AACSB)、歐洲管理發展基金會(European Foundation for Management Development,EFMD)等於11日也聯合發出聲明,表態反對俄羅斯入侵烏克蘭。

聲明指出,身為商業教育的全球領導者,他們與烏克蘭人民站在一起,對於俄國侵烏導致人道危機迅速升級高度關切,他們也支持烏克蘭的群眾捍衛自己的生活方式和主權,並決定暫停俄羅斯教育機構的所有會員資格和認證活動,直到另行通知。

AMBA及AACSB、EFMD等國際認證機構聯合發出聲明,批評俄國侵烏引發人道危機,將暫停對俄羅斯教育機構的會員資格及認證活動。(圖擷自associationofmbas)

