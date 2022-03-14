AMBA、AACSB聯合聲明 暫停俄羅斯教育機構會員資格

俄國上月24日突大舉入侵烏克蘭，至今仍在烏克蘭境內肆虐，受到多國制裁。圖為損毀的俄軍坦克，示意圖。（路透）

2022/03/14 08:39

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯近期持續入侵烏克蘭，引發國際撻伐及制裁，AMBA及AACSB、EFMD等國際認證機構也聯合發出聲明，批評俄國侵烏引發人道危機，因此將暫停對俄羅斯教育機構的會員資格及認證活動。

俄國上月24日突大舉入侵烏克蘭，至今仍在烏克蘭境內肆虐，受到多國制裁，多個國際認證機構包含工商管理碩士協會（（Association of MBAs，AMBA）、國際商管學院促進協會（Association to Advance Collegiate Schools of Business，AACSB）、歐洲管理發展基金會（European Foundation for Management Development，EFMD）等於11日也聯合發出聲明，表態反對俄羅斯入侵烏克蘭。

請繼續往下閱讀...

聲明指出，身為商業教育的全球領導者，他們與烏克蘭人民站在一起，對於俄國侵烏導致人道危機迅速升級高度關切，他們也支持烏克蘭的群眾捍衛自己的生活方式和主權，並決定暫停俄羅斯教育機構的所有會員資格和認證活動，直到另行通知。

AMBA及AACSB、EFMD等國際認證機構聯合發出聲明，批評俄國侵烏引發人道危機，將暫停對俄羅斯教育機構的會員資格及認證活動。（圖擷自associationofmbas）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法