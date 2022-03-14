為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄軍俘虜第二名烏克蘭市長 歐盟：強烈譴責

    2022/03/14 00:54

    〔中央社〕繼烏克蘭南部梅利托波爾市市長11日遭入侵的俄羅斯軍隊綁架，烏國今天又有1名市長遭俄軍俘虜，對此歐洲聯盟（EU）表達強烈譴責。

    法新社報導，烏國東南部札波羅熱地方軍事行政首長史塔魯克（Oleksandr Starukh）在臉書發文表示：「俄羅斯聯邦軍隊俘虜了聶伯羅魯尼市（Dniprorudne）的市長。」

    據烏克蘭國會，梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）被佔領該市的俄軍士兵綁架，因為他「拒絕與敵人合作」。

    歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在推特發文表示：「歐盟強烈譴責俄羅斯武裝部隊綁架梅利托波爾和聶伯羅魯尼的市長。」

    他還說：「這是針對烏克蘭民主制度的又一次攻擊，俄方試圖在一個主權國家建立非法替代政府。」

    歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）也說，他要「以最強烈的措辭，譴責俄方無差別轟炸烏克蘭平民，以及綁架梅利托波爾和聶伯羅魯尼的市長等烏克蘭公民。這些綁架行動以及對烏克蘭地方當局的施壓行為，再度公然違反國際法。」

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）13日也透過影片呼籲，「我們的要求很明確，必須立即釋放市長…我已與（德國總理）蕭茲（Olaf Scholz）和（法國總統）馬克宏（Emmanuel Macron）通話…我將聯絡所有必要對象，以確保我們的人民平安獲釋。」1110314

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播