可點燃皮膚！俄軍遭控使用殘忍「白磷彈」 疑似畫面曝光

烏克蘭國會人權專員德尼索娃（Lyudmyla Denisova，見圖）表示，俄軍使用磷彈攻擊和平城市的行為，已經觸犯了《國際刑事法院規約》當中的戰爭罪及反人類罪。（圖取自Oleksi Biloshytsky臉書、烏克蘭官方臉書，本報合成）

2022/03/13 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第18天，戰爭罪嫌疑頻傳，烏克蘭官員與警方今（13）日都指控，俄軍在城市內使用「白磷彈」轟炸，已經觸犯了戰爭罪及反人類罪。

綜合外媒報導，烏東波帕斯納市（Popasna）警長比洛希茨基（Oleksi Biloshytsky）12日晚間在社群媒體上貼出照片及影片指控，俄軍在其轄區內使用極度殘忍的「白磷彈」。

請繼續往下閱讀...

比洛希茨基說：「這就是納粹說的『燃燒的洋蔥』，也是俄西斯（Russcist，俄國人與法西斯的組合詞）轟炸我們武器的東西，難以描述的苦痛和火焰。」

對此，烏克蘭國會人權專員德尼索娃（Lyudmyla Denisova）13日也轉發該照片，並附上聲明指控俄軍使用磷彈攻擊和平城市的行為，已經觸犯了《國際刑事法院規約》（Rome Statute，或稱《羅馬規約》）當中的戰爭罪及反人類罪。

據悉，目前俄方尚未針對此指控做出回應，各外媒也無法獨立查證此指控是否屬實。「白磷彈」是以白磷（white phosphorus）製成的武器，常被用以製造煙幕、曳光彈、照明或燃燒彈。利用白磷本身的自燃性，可以點燃布料、皮膚等其他可燃物，但因為對士兵造成的身心創傷太過巨大，各國已逐漸棄用這項殘忍武器。

相關原文、影片請見：

【疑似俄軍施放白磷彈影片】

【烏克蘭人權官員聲明】

烏克蘭官員與警方今（13）日分別指控俄軍，在烏東城市內使用「白磷彈」轟炸，已經觸犯了戰爭罪及反人類罪。（圖取自Oleksi Biloshytsky臉書）

烏克蘭國會人權專員德尼索娃（Lyudmyla Denisova，見圖）表示，俄軍使用磷彈攻擊和平城市的行為，已經觸犯了《國際刑事法院規約》當中的戰爭罪及反人類罪。（圖取自烏克蘭官方臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法