為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    可點燃皮膚！俄軍遭控使用殘忍「白磷彈」 疑似畫面曝光

    烏克蘭國會人權專員德尼索娃（Lyudmyla Denisova，見圖）表示，俄軍使用磷彈攻擊和平城市的行為，已經觸犯了《國際刑事法院規約》當中的戰爭罪及反人類罪。（圖取自Oleksi Biloshytsky臉書、烏克蘭官方臉書，本報合成）

    烏克蘭國會人權專員德尼索娃（Lyudmyla Denisova，見圖）表示，俄軍使用磷彈攻擊和平城市的行為，已經觸犯了《國際刑事法院規約》當中的戰爭罪及反人類罪。（圖取自Oleksi Biloshytsky臉書、烏克蘭官方臉書，本報合成）

    2022/03/13 23:27

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第18天，戰爭罪嫌疑頻傳，烏克蘭官員與警方今（13）日都指控，俄軍在城市內使用「白磷彈」轟炸，已經觸犯了戰爭罪及反人類罪。

    綜合外媒報導，烏東波帕斯納市（Popasna）警長比洛希茨基（Oleksi Biloshytsky）12日晚間在社群媒體上貼出照片及影片指控，俄軍在其轄區內使用極度殘忍的「白磷彈」。

    比洛希茨基說：「這就是納粹說的『燃燒的洋蔥』，也是俄西斯（Russcist，俄國人與法西斯的組合詞）轟炸我們武器的東西，難以描述的苦痛和火焰。」

    對此，烏克蘭國會人權專員德尼索娃（Lyudmyla Denisova）13日也轉發該照片，並附上聲明指控俄軍使用磷彈攻擊和平城市的行為，已經觸犯了《國際刑事法院規約》（Rome Statute，或稱《羅馬規約》）當中的戰爭罪及反人類罪。

    據悉，目前俄方尚未針對此指控做出回應，各外媒也無法獨立查證此指控是否屬實。「白磷彈」是以白磷（white phosphorus）製成的武器，常被用以製造煙幕、曳光彈、照明或燃燒彈。利用白磷本身的自燃性，可以點燃布料、皮膚等其他可燃物，但因為對士兵造成的身心創傷太過巨大，各國已逐漸棄用這項殘忍武器。

    相關原文、影片請見：

    【疑似俄軍施放白磷彈影片】

    【烏克蘭人權官員聲明】

    烏克蘭官員與警方今（13）日分別指控俄軍，在烏東城市內使用「白磷彈」轟炸，已經觸犯了戰爭罪及反人類罪。（圖取自Oleksi Biloshytsky臉書）

    烏克蘭官員與警方今（13）日分別指控俄軍，在烏東城市內使用「白磷彈」轟炸，已經觸犯了戰爭罪及反人類罪。（圖取自Oleksi Biloshytsky臉書）

    烏克蘭國會人權專員德尼索娃（Lyudmyla Denisova，見圖）表示，俄軍使用磷彈攻擊和平城市的行為，已經觸犯了《國際刑事法院規約》當中的戰爭罪及反人類罪。（圖取自烏克蘭官方臉書）

    烏克蘭國會人權專員德尼索娃（Lyudmyla Denisova，見圖）表示，俄軍使用磷彈攻擊和平城市的行為，已經觸犯了《國際刑事法院規約》當中的戰爭罪及反人類罪。（圖取自烏克蘭官方臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    逃難遭俄軍無端攻擊 烏克蘭母子3人橫屍街頭...從軍父獨活悲痛不已
    2022/03/10 15:39

    逃難遭俄軍無端攻擊 烏克蘭母子3人橫屍街頭...從軍父獨活悲痛不已
    俄軍搶劫喝醉「持槍狂掃平民住所」 10歲女童中彈身亡
    2022/03/09 16:26

    俄軍搶劫喝醉「持槍狂掃平民住所」 10歲女童中彈身亡

    三重首選右岸 上河滙擁雙公園雙校園
    不顧平民死活 北約：俄軍以「集束炸彈」轟炸烏克蘭
    2022/03/05 06:16

    不顧平民死活 北約：俄軍以「集束炸彈」轟炸烏克蘭
    烏克蘭外長庫列巴：俄軍佔領城市後性侵民女
    2022/03/04 21:01

    烏克蘭外長庫列巴：俄軍佔領城市後性侵民女

    想去全台唯一日式庭園主題飯店嗎 快來參加
    俄蓄意攻擊平民 ICC加速調查
    2022/03/04 05:30

    俄蓄意攻擊平民 ICC加速調查
    海牙要查俄戰爭罪、反人類罪
    2022/03/02 05:30

    海牙要查俄戰爭罪、反人類罪
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播