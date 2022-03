天主教教宗方濟各(Pope Francis)今(13)日以嚴詞譴責俄羅斯,「以天父之名」要求俄軍停止「大屠殺」。(法新社)

2022/03/13 21:06

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤,天主教宗方濟各(Pope Francis)今(13)日首度以嚴詞譴責俄羅斯,「以父之名」要求俄軍停止「大屠殺」(massacre)。

據《路透》報導,俄羅斯侵略烏克蘭進入第18天,無差別轟炸平民恐不只觸犯「人間」的法律。天主教宗方濟各今(13)日在聖伯多祿廣場(Saint Peter's Square)例行祝禱時,在數千名信眾面前,嚴詞譴責俄羅斯在烏克蘭犯下的罪行。

方濟各表示,俄軍轟炸醫院和平民等行徑「野蠻」(barbaric),完全缺乏合理的戰略根據。方濟各說:「以天父之名,我命你(俄)停止這場大屠殺!(In the name of God , I ask you: stop this massacre!)」此外,教宗也警告,烏克蘭各城市正面臨著淪為「大型墓地」的危機。

報導指出,這是教宗方濟各自俄羅斯侵略烏克蘭以來,所發出最嚴厲的譴責。

