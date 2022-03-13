5家商用衛星聯手布陣 俄軍無所遁形

美國衛星影像服務提供商Planet Labs公司，發佈的清晰影像，顯示俄國軍機3月1日集結在距離烏克蘭邊界以北50公里的盧尼涅茨（Luninets）空軍基地。（美聯社）

2022/03/13 14:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏持續激戰，SpaceX執行長馬斯克已陸續援贈數批「星鏈」（Starlink）衛星接收器予烏方。除了「星鏈」之外，據《華盛頓郵報》報導，還有至少5家衛星遙測公司正在協助烏克蘭，它們提供高解析度的即時影像，讓俄軍的動靜無所遁形！

報導指出，美國軍方多年來一直對民營企業的衛星能力感興趣，並與10家商業衛星公司建立了夥伴關係，以保持對太空中發生的事情的監控，而，目前的俄烏克蘭戰爭，已使它們成為新的戰爭利器。

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上週，烏克蘭副總理兼數位部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）透過推特，請求多家太空科技和衛星影像公司，包括Planet、Maxar、BlackSky、Capella Space等，將合成孔徑雷達（synthetic aperture radar，SAR）即時影像，提供給烏克蘭衛星影像資料分析業者EOS，以協助分析軍事情報。

這8家業者尚未公開回應，不過EOS發言人告訴華郵，前至少有5家衛星公司正在分享它們的影像，但他不願透露任何一家公司的名字。

在上週的參議院軍事委員會聽證會上，美國太空司令部司令迪金森（James Dickinson）說：「在烏克蘭的案例，我們看見了衛星群能做到多麼驚人的事」。他認為，大型衛星群或這種擴散式架構，能在戰場上提供更高的容錯空間和頻寬流量，因此美國政府也在思考，如何在戰時將民間低軌衛星納入軍事使用。

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