為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    5家商用衛星聯手布陣 俄軍無所遁形

    美國衛星影像服務提供商Planet Labs公司，發佈的清晰影像，顯示俄國軍機3月1日集結在距離烏克蘭邊界以北50公里的盧尼涅茨（Luninets）空軍基地。（美聯社）

    美國衛星影像服務提供商Planet Labs公司，發佈的清晰影像，顯示俄國軍機3月1日集結在距離烏克蘭邊界以北50公里的盧尼涅茨（Luninets）空軍基地。（美聯社）

    2022/03/13 14:58

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏持續激戰，SpaceX執行長馬斯克已陸續援贈數批「星鏈」（Starlink）衛星接收器予烏方。除了「星鏈」之外，據《華盛頓郵報》報導，還有至少5家衛星遙測公司正在協助烏克蘭，它們提供高解析度的即時影像，讓俄軍的動靜無所遁形！

    報導指出，美國軍方多年來一直對民營企業的衛星能力感興趣，並與10家商業衛星公司建立了夥伴關係，以保持對太空中發生的事情的監控，而，目前的俄烏克蘭戰爭，已使它們成為新的戰爭利器。

    上週，烏克蘭副總理兼數位部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）透過推特，請求多家太空科技和衛星影像公司，包括Planet、Maxar、BlackSky、Capella Space等，將合成孔徑雷達（synthetic aperture radar，SAR）即時影像，提供給烏克蘭衛星影像資料分析業者EOS，以協助分析軍事情報。

    這8家業者尚未公開回應，不過EOS發言人告訴華郵，前至少有5家衛星公司正在分享它們的影像，但他不願透露任何一家公司的名字。

    在上週的參議院軍事委員會聽證會上，美國太空司令部司令迪金森（James Dickinson）說：「在烏克蘭的案例，我們看見了衛星群能做到多麼驚人的事」。他認為，大型衛星群或這種擴散式架構，能在戰場上提供更高的容錯空間和頻寬流量，因此美國政府也在思考，如何在戰時將民間低軌衛星納入軍事使用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台灣基進聲援 烏克蘭人：有些台灣人不知共產黨很可怕
    2022/03/13 14:54

    台灣基進聲援 烏克蘭人：有些台灣人不知共產黨很可怕
    為病母找藥！ 她搭車逃亡途中遭俄軍開火1車3死
    2022/03/13 14:48

    為病母找藥！ 她搭車逃亡途中遭俄軍開火1車3死

    專家：失眠引發肥胖！一招好睡窈窕
    俄擬循烏東模式創立分離共和國 刻松市議會駁：永遠屬於烏克蘭！
    2022/03/13 14:03

    俄擬循烏東模式創立分離共和國 刻松市議會駁：永遠屬於烏克蘭！
    德將自摩爾多瓦接收2500名烏克蘭難民 緩解東歐援助壓力
    2022/03/13 13:45

    德將自摩爾多瓦接收2500名烏克蘭難民 緩解東歐援助壓力

    想去全台唯一日式庭園主題飯店嗎 快來參加
    烏西城市利維夫傳出強烈爆炸 當地為各國外交官、媒體據點
    2022/03/13 13:23

    烏西城市利維夫傳出強烈爆炸 當地為各國外交官、媒體據點
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播