中國單日爆3122例本土感染 上海市下令「非必要不離滬」

中國武肺疫情因Omicron變異株肆虐而再度爆發，12日新增染疫人數飆破3千大關。（路透）

2022/03/13 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變異株在中國迅速蔓延，各地疫情急遽升溫，過去1天新增染疫人數飆破3千大關；上海當局嚴防疫情，要求市民即日起「非必要不離滬」。

根據中國國家衛健委公告，12日中國全境新增1938例確診，1807例為本土個案，當前疫情熱點吉林省通報多達1412例，其餘分別來自山東175例、廣東62例、陝西39例、河北33例、江蘇23例等18地。

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同日新增1455例無症狀感染者，本土個案佔1315例，包含吉林744例、廣東194例、山東172例、上海64例、河北40例等。

根據中媒報導，吉林省疫情持續升溫，昨一口氣出現2156例本土感染病例，目前吉林市已完成6輪全員核酸檢測，長春市則完成至少2輪篩檢，且全市實施「封閉式管理」。

另一方面，上海當局12日晚間公告，要求市民非必要不離滬，必須進出上海者皆須持48小時內核酸檢測陰性報告；上海長途汽車客運總站隨後宣布配合防疫，自13日起暫停營業，開站時間未定。

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