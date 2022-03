猛！ 烏克蘭敖德薩歌劇院音樂家 在前線詠唱國歌、學習開槍

2022/03/13 10:11

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭南部港口大城敖德薩(Odessa),正面臨著俄羅斯軍隊的步步緊逼,敖德薩歌劇院的音樂家們紛紛放下演出排練,走上街頭協助疊沙包、設置路障、學習用槍,並詠唱國歌鼓舞民眾的士氣。

據古典音樂電台《Classic FM》報導,敖德薩歌劇院原定本月要演出《阿依達》(Aida)、《遊唱詩人》(Il Trovatore)、《約蘭塔》(Iolanta)等歌劇,但音樂家們決定走到城市前線協助防禦任務。

33歲的男中音哈拉莫夫(Andrii Kharlamov)沒有在歌劇院排練,而是在黑海岸邊裝填沙包,他透露自己正在接受初步的急救培訓,並學習如何使用步槍。

哈拉莫夫說,歌劇院的音樂家、舞者以及音樂學院的老師都在這裡,「我們團結一致,只為保護我們的土地。」歌劇院外不斷舉行著音樂會,藉此提高居民的士氣,烏克蘭海軍樂隊也吹奏了〈別煩惱,快樂點〉(Don't Worry, Be Happy)和國歌等歌曲。

據了解,敖德薩是烏克蘭僅存的黑海主要港口,很可能成為俄羅斯軍隊的下一個目標,當地社交媒體上流傳著1張照片,可以看到敖德薩歌劇院在二戰期間和現在的路障設置對比。

