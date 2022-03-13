猛！ 烏克蘭敖德薩歌劇院音樂家 在前線詠唱國歌、學習開槍

敖德薩歌劇院的音樂家們走上街頭協助疊沙包、設置路障、學習用槍，並詠唱國歌鼓舞民眾的士氣。（圖擷自@TanyaKozyreva推特）

2022/03/13 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭南部港口大城敖德薩（Odessa），正面臨著俄羅斯軍隊的步步緊逼，敖德薩歌劇院的音樂家們紛紛放下演出排練，走上街頭協助疊沙包、設置路障、學習用槍，並詠唱國歌鼓舞民眾的士氣。

據古典音樂電台《Classic FM》報導，敖德薩歌劇院原定本月要演出《阿依達》（Aida）、《遊唱詩人》（Il Trovatore）、《約蘭塔》（Iolanta）等歌劇，但音樂家們決定走到城市前線協助防禦任務。

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33歲的男中音哈拉莫夫（Andrii Kharlamov）沒有在歌劇院排練，而是在黑海岸邊裝填沙包，他透露自己正在接受初步的急救培訓，並學習如何使用步槍。

哈拉莫夫說，歌劇院的音樂家、舞者以及音樂學院的老師都在這裡，「我們團結一致，只為保護我們的土地。」歌劇院外不斷舉行著音樂會，藉此提高居民的士氣，烏克蘭海軍樂隊也吹奏了〈別煩惱，快樂點〉（Don't Worry, Be Happy）和國歌等歌曲。

據了解，敖德薩是烏克蘭僅存的黑海主要港口，很可能成為俄羅斯軍隊的下一個目標，當地社交媒體上流傳著1張照片，可以看到敖德薩歌劇院在二戰期間和現在的路障設置對比。

相關影片請見︰

Members of Odesa renowned opera company are filling sandbags and dishing out rations to defence volunteers.



Some are even learning how to strip down and assemble Kalashnikov rifles.



With @benfarmerDT and @SimonTownsleyhttps://t.co/mP3qsCRNih



P.S. Sound on! pic.twitter.com/AIACOXNvGO — Tanya Kozyreva （@TanyaKozyreva） March 10, 2022

敖德薩歌劇院在二戰期間和現在的路障設置對比。（圖擷自@KyivPost推特）

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