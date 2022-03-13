為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    猛！ 烏克蘭敖德薩歌劇院音樂家 在前線詠唱國歌、學習開槍

    敖德薩歌劇院的音樂家們走上街頭協助疊沙包、設置路障、學習用槍，並詠唱國歌鼓舞民眾的士氣。（圖擷自@TanyaKozyreva推特）

    敖德薩歌劇院的音樂家們走上街頭協助疊沙包、設置路障、學習用槍，並詠唱國歌鼓舞民眾的士氣。（圖擷自@TanyaKozyreva推特）

    2022/03/13 10:11

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭南部港口大城敖德薩（Odessa），正面臨著俄羅斯軍隊的步步緊逼，敖德薩歌劇院的音樂家們紛紛放下演出排練，走上街頭協助疊沙包、設置路障、學習用槍，並詠唱國歌鼓舞民眾的士氣。

    據古典音樂電台《Classic FM》報導，敖德薩歌劇院原定本月要演出《阿依達》（Aida）、《遊唱詩人》（Il Trovatore）、《約蘭塔》（Iolanta）等歌劇，但音樂家們決定走到城市前線協助防禦任務。

    33歲的男中音哈拉莫夫（Andrii Kharlamov）沒有在歌劇院排練，而是在黑海岸邊裝填沙包，他透露自己正在接受初步的急救培訓，並學習如何使用步槍。

    哈拉莫夫說，歌劇院的音樂家、舞者以及音樂學院的老師都在這裡，「我們團結一致，只為保護我們的土地。」歌劇院外不斷舉行著音樂會，藉此提高居民的士氣，烏克蘭海軍樂隊也吹奏了〈別煩惱，快樂點〉（Don't Worry, Be Happy）和國歌等歌曲。

    據了解，敖德薩是烏克蘭僅存的黑海主要港口，很可能成為俄羅斯軍隊的下一個目標，當地社交媒體上流傳著1張照片，可以看到敖德薩歌劇院在二戰期間和現在的路障設置對比。

    相關影片請見︰

    敖德薩歌劇院在二戰期間和現在的路障設置對比。（圖擷自@KyivPost推特）

    敖德薩歌劇院在二戰期間和現在的路障設置對比。（圖擷自@KyivPost推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏俄對簽署協議「接近妥協」 烏克蘭成功撤離1.2萬人（不斷更新）
    2022/03/13 11:27

    烏俄對簽署協議「接近妥協」 烏克蘭成功撤離1.2萬人（不斷更新）
    魁儡政權？俄軍擄走梅利托波爾市長 隨即任命新市長
    2022/03/13 09:16

    魁儡政權？俄軍擄走梅利托波爾市長 隨即任命新市長

    大陸建設×法國RDAI 豐迷七期之最
    拜登追加2億美元軍援烏克蘭 將再提供反裝甲、防空武器
    2022/03/13 08:04

    拜登追加2億美元軍援烏克蘭 將再提供反裝甲、防空武器
    俄羅斯向烏克蘭避難平民開槍 釀婦孺7死
    2022/03/13 07:14

    俄羅斯向烏克蘭避難平民開槍 釀婦孺7死

    戴罩小心肌膚缺氧！擺脫厭世肌這樣做
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播