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    南韓單週暴增逾210萬例 延長全球旅遊預警至4月中

    南韓武漢肺炎疫情持續延燒，韓媒消息指出，過去一天再增超過35萬確診病例。（彭博）

    南韓武漢肺炎疫情持續延燒，韓媒消息指出，過去一天再增超過35萬確診病例。（彭博）

    2022/03/13 10:10

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，韓媒消息指出，過去一天再增超過35萬確診病例，累計確診超過655.6萬例。南韓外交部表示，有鑑於Omicron疫情肆虐全球，先前發布的全球旅遊特別預警將再延長一個月至4月13日。

    《韓聯社》報導，截至今日凌晨0時，南韓新增35萬190例確診，是一週前的1.4倍，2週前的2.1倍。累計確診病例655萬6453例，比起上週此時的445萬6264例，一週暴增超過210萬例。

    報導提到，過去一天本土病例佔35萬157例，境外移入則是33例。此外，過去一天新增死亡病例251例，累計死亡1萬395例，平均致死率0.16%。目前重症患者則是1074例，較前一日增加8例，自本月8日以來持續超過千例。

    南韓外交部今日也表示，有鑑於Omicron疫情肆虐全球，先前針對南韓民眾發布的全球旅遊特別預警將再延長一個月至4月13日，外交部呼籲計劃在此期間出境的公民盡量取消或延期旅行，旅外公民也應高度注意人身安全。外交部也說，下月將綜合考慮全球疫情形勢、國內防疫政策變化、其他國家入境限制措施等因素，調整各地區旅遊預警級別。

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