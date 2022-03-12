白宮找網紅打烏克蘭戰爭輿論戰 反擊俄羅斯大外宣

美國政府日前找來30名網紅開線上會議，反制俄羅斯的假訊息戰。（歐新社、路透；本報合成）

2022/03/12 19:05

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭遭俄羅斯入侵，不少當地人透過影音社群媒體，分享第一手畫面，美國政府日前找來30名網紅開線上會議，向這些在網路上跟隨者多達上千萬人的用戶，發揮網路輿論影響力，宣傳烏克蘭戰爭正確資訊，反制俄羅斯的假訊息戰。

華盛頓郵報12日報導，白宮發言人莎琪和國家安全委員會傳播事務特別顧問米勒（Matt Miller）10日下午與30名短影音分享平台TikTok網紅，視訊說明目前烏國情況，與美國對東歐地區的戰略目標，並回答有關援助烏國、與北大西洋公約組織（NATO）合作情況，以及美國會如何回應俄羅斯動用核武。

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報導指出，白宮一直密切注意TikTok成為網路上烏國資訊主要來源，因此做此決定，本週與非營利倡議組織「Z世代要改變」（Gen Z For Change），找出一些最具影響力的用戶，包括在TikTok有53萬4000人跟隨的葛林（Kahlil Greene）、粉絲超過120萬的帕納斯（Aaron Parnas）、有超過350萬人跟隨的狄保拉（Marcus DiPaola）、甚至粉絲多達千萬人的18歲網紅齊樂（Ellie Zeiler）。

現年21歲的葛林說，受到邀請一點都不令他驚訝，「我這個世代的人都從TikTok取得資訊，我們要找新話題、了解事情，第一個來這裡」，因此拜登政府會想要與TikTok上像他這樣的人交流，很合理。

根據簡報會錄音，拜登政府強調這些網紅與他們的粉絲在訊息傳播上具有的力量，白宮數位戰略主任弗萊賀提（Rob Flaherty）說，「這是美國民眾得知最新時事的重要場域，所以我們希望確保你們從權威消息來源取得最新資訊」。數名與會的網紅會後發表長度30秒到3分鐘不等的影片，介紹從白宮得知的資訊，如美國政府拒絕在烏克蘭上空設禁航區、俄軍部隊士氣低落等。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國官員強調，這些影片獲得「數百萬次點閱」，指這是美國人、「尤其是年輕美國人即時了解這場戰爭演進的其中一個基本管道，同時，這項策略也是為了對抗克里姆林宮在社群媒體上發動的假資訊，「在俄羅斯政府已經開始付錢給TikTok內容創造者，製作支持克里姆林宮的宣傳影片之際，像這樣的簡報是確保網路用戶的疑惑獲得解答，並且向他們的跟隨者提供正確訊息的關鍵工具」。

不過，也有些人對借助網紅打「輿論戰」不以為然，烏克蘭裔記者、TikTok用戶祖達徹夫（Jules Suzdaltsev）就說，他認為這場視訊會議是「給幼兒的新聞簡報會」。

葛林在會後發表的影片中，順便批評拜登政府「沒有承認美國在全球其他佔領和侵略行動中所扮演的角色」。22歲的帕納斯獲邀出席則令一些網紅驚訝，因為他的父親列夫．帕納斯（Lev Parnas）涉及前總統川普施壓烏克蘭政府調查川普選戰對手醜聞，並因選戰費用問題遭定罪，最近才認罪。

美國政府日前找來30名TikTok上的網紅開線上會議，反制俄羅斯的假訊息戰。（法新社檔案照）

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