不滿市長遭俄軍「綁架」 烏南逾2千民眾示威要求放人

2022/03/12 19:00

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第17天,烏南梅利托波爾(Melitopol)市長今(12)日稍早傳遭俄軍綁架後,有逾2千名市民走上街頭,包圍俄軍佔領大樓,抗議暴行並要求放人。

綜合外媒報導,俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤,烏克蘭官方今(12)日公布監視錄影畫面,內容顯示梅利托波爾市市長費德羅夫(Ivan Fedorov)已遭俄軍強行從市政府擄走。

對此,烏克蘭官媒發出短片報導指出,有超過2千名梅利托波爾市民因不滿俄軍暴行,走上街頭抗議,並包圍俄軍佔領的大樓總部,要求立刻釋放市長費德羅夫。

據悉,烏克蘭外交部稍早也在第一時間發表聲明譴責,指控俄軍「綁架」行動嚴重違反國際人道法,並已犯下戰爭罪及反人類罪。

梅利托波爾是烏克蘭遭侵略後首輪淪陷的城市之一,但自遭俄軍佔領後至今,常傳出有市民上街示威抗爭的消息。

【示威現場影片】

【市長遭擄影片】

Kyrylo Tymoshenko has shared a video that he says is a confirmation of the kidnapping of Melitopol mayor Ivan Fedorov.

Melitopol in the south of Ukraine was occupied by Russians on 1 March. But locals have been protesting and refusing to obey Russian forces every day. pic.twitter.com/8pqQ3wYT9o