為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    YouTube封鎖俄羅斯官媒頻道 範圍擴及全球

    俄羅斯入侵烏克蘭後，YouTube原本在歐洲封鎖俄羅斯國家媒體頻道，今天將封鎖政策擴大到全球。（路透資料照）

    俄羅斯入侵烏克蘭後，YouTube原本在歐洲封鎖俄羅斯國家媒體頻道，今天將封鎖政策擴大到全球。（路透資料照）

    2022/03/12 14:33

    〔中央社〕俄羅斯入侵烏克蘭後，YouTube原本在歐洲封鎖俄羅斯國家媒體頻道，今天將封鎖政策擴大到全球。

    俄羅斯入侵烏克蘭招致國際譴責，西方各國政府和企業制裁規模前所未見，現在也有愈來愈多的美國科技公司跟進。

    YouTube表示，公司的方針「禁止否定、縮減或淡化有充足證據的暴力事件，因此我們移除違反政策的俄羅斯入侵烏克蘭相關內容」。

    YouTube又說：「根據此方針，我們也封鎖YouTube上受國家資助的俄羅斯媒體頻道，範圍擴及全球，立即生效。」

    YouTube說，禁播的內容包括否認入侵烏克蘭，或聲稱這是維和行動。

    YouTube母公司谷歌（Google）已禁止俄羅斯廣告商在Google全球產業與網絡刊登廣告。

    Google全球事務總裁華克（Kent Walker）先前說，Google「已停止我們在俄羅斯的絕大多數商業活動」，但搜尋與YouTube等免費服務仍持續在俄羅斯運作。

    根據YouTube，平台上與入侵烏克蘭有關、但可能被視為仇恨言論的影片，如果內容有教育、藝術或科學性質，可以上傳。

    俄羅斯今天限制民眾上社群媒體Instragram，並對IG母公司Meta提出刑事訴訟，反擊Meta准許用戶發表「俄羅斯侵略者去死」之類言論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國學者呼籲當局：儘快切割普廷以免被孤立
    2022/03/12 14:27

    中國學者呼籲當局：儘快切割普廷以免被孤立
    快找掩護！烏克蘭多數城市響起空襲警報
    2022/03/12 14:02

    快找掩護！烏克蘭多數城市響起空襲警報

    大陸建設×法國RDAI 豐迷七期之最
    俄軍步步進逼！衛星照曝基輔民宅起火、市民倉皇出逃
    2022/03/12 13:56

    俄軍步步進逼！衛星照曝基輔民宅起火、市民倉皇出逃
    鳩佔鵲巢還口出誑言！俄軍：札波羅熱電廠屬於俄國原子能公司
    2022/03/12 13:45

    鳩佔鵲巢還口出誑言！俄軍：札波羅熱電廠屬於俄國原子能公司

    戴罩小心肌膚缺氧！擺脫厭世肌這樣做
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播