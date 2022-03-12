中國學者呼籲當局：儘快切割普廷以免被孤立

俄羅斯入侵烏克蘭，北京至今未嚴正表態，對此，中國學者胡偉提醒當局，不能和俄羅斯總統普廷綁在一起，要儘快切割，否則將遭遇美國和西方的圍堵而更加孤立。圖為習近平與普廷合照。（美聯社資料照）

2022/03/12 14:27

〔中央社〕俄羅斯入侵烏克蘭，北京至今未嚴正表態，對此，中國學者胡偉提醒當局，不能和俄羅斯總統蒲亭綁在一起，要儘快切割，否則將遭遇美國和西方的圍堵而更加孤立。

中美印象網站今天轉載由中國國務院參事室公共政策研究中心副理事長胡偉撰寫、探討俄烏戰爭可能與中國抉擇的專文。

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胡偉研判，俄烏戰爭將使得美國重新獲得西方世界的領導權，西方內部將更加團結，西方力量將得到明顯的增長，北大西洋公約組織（NATO）將繼續擴大，美國在非西方世界的影響力也將提升。

因此，他提醒北京當局，如此歐洲將進一步與中國切割，日本成為反華急先鋒，韓國進一步倒向美國，其他國家將不得不選邊站並產生從眾效應，「台灣也將加入反華大合唱」，於是中國在既定框架下將更加孤立。

對於中國的戰略抉擇，胡偉建議，「中國不能與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）綁在一起」，需要儘快「切割」；避免兩頭不落好，放棄保持中立，選擇世界主流的立場；盡可能實現戰略突圍，不能被西方進一步孤立。

胡偉還說，有些情況下，表面上中立是明智選擇，但不適用於這場戰爭，北京這次無漁翁之利，而有鑑於中國一貫主張尊重國家主權和領土完整，就只能站在大多數國家一邊，以免被進一步孤立，「這一立場對於解決台灣問題也是有利的」。

2月19日以視訊召開的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），當時中國外長王毅在會中表示，「任何國家的主權、獨立與領土完整應予以尊重及確保」、「烏克蘭也不例外」。

至於俄烏戰爭的走向，胡偉指出，蒲亭難以達到預期目的，俄羅斯陷入困境，即使俄軍付出巨大代價佔領基輔並建立傀儡政府，也不意味著最後的勝利，從此俄羅斯將背上沉重包袱，不堪重負。

此外，他說，因蒲亭閃電戰失敗，俄羅斯取勝希望渺茫，西方制裁達到空前的程度，國內經濟和民生遭受嚴重影響，不排除俄羅斯政局發生政變的可能性。

胡偉指出，蒲亭若因內亂、政變或其他原因下台，俄羅斯將更不可能與西方對抗，俄羅斯的大國地位將終結。

他說，蒲亭已明確要求俄羅斯戰略威懾力量進入特殊戰備狀態，俄烏戰爭有可能走向失控，若俄羅斯挑起世界大戰甚至核大戰，必將冒天下之大不韙，中國應制止世界大戰及核戰爭爆發，為世界和平作出不可替代的貢獻。

胡偉強調，他是以學者個人名義，客觀分析戰爭可能的後果並在提出對策，供中國最高決策層研判和參考。

據中國國務院參事室官網，國務院參事室是國務院直屬機構，於1954年設立，主要職責是調查研究、建言獻策、咨詢國事。

中美印象網站由美國前總統卡特（Jimmy Carter）創辦的非營利組織卡特中心（Carter Center）設立。

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