病患也不放過 俄軍竟砲襲癌症醫院

〔即時新聞/綜合報導〕俄軍9日轟炸烏克蘭南部城市馬立波(Mariupol)一處婦產科醫院後,稍早又遭烏國官方指控,疑似對尼古拉耶夫(Mykolaiv)市內一座收治癌症病患的醫療機構進行砲擊,意圖包圍這座城市。

綜合外媒報導,烏克蘭官員稍早控訴,俄軍使用重砲空襲了尼古拉耶夫市內的「癌症醫院」及數棟建築物。

遭空襲醫院的主治醫師貝茲諾森科(Maksim Beznosenko)透露,儘管俄軍攻擊時,有數百名患者待在醫院,所幸並未傳出人員死亡,不過,砲擊導致醫院的建築物受損,窗戶也有破碎的狀況。

報導指出,本月9日,烏克蘭與西方國家,才控訴俄軍針對馬立波市內的婦產科醫院砲襲,當時一共造成3位無辜民眾喪命。

