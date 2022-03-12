病患也不放過 俄軍竟砲襲癌症醫院
2022/03/12 15:01
〔即時新聞／綜合報導〕俄軍9日轟炸烏克蘭南部城市馬立波（Mariupol）一處婦產科醫院後，稍早又遭烏國官方指控，疑似對尼古拉耶夫（Mykolaiv）市內一座收治癌症病患的醫療機構進行砲擊，意圖包圍這座城市。
綜合外媒報導，烏克蘭官員稍早控訴，俄軍使用重砲空襲了尼古拉耶夫市內的「癌症醫院」及數棟建築物。
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遭空襲醫院的主治醫師貝茲諾森科（Maksim Beznosenko）透露，儘管俄軍攻擊時，有數百名患者待在醫院，所幸並未傳出人員死亡，不過，砲擊導致醫院的建築物受損，窗戶也有破碎的狀況。
報導指出，本月9日，烏克蘭與西方國家，才控訴俄軍針對馬立波市內的婦產科醫院砲襲，當時一共造成3位無辜民眾喪命。
#Mykolaiv under heavy shelling right now. Putin’s goons can’t beat Ukraine face-to-face - so, they resort to what they did in Grozny and Aleppo. Cowards and criminals. #StandWithUkraine #PutinsWar #PutinWarCriminal #RussianInvasion pic.twitter.com/tBRwkXIg7u— olexander scherba???????? （@olex_scherba） March 11, 2022