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    「紙糊」的戰力！烏國點出俄軍3大低級錯誤 大酸政府貪汙

    2022/03/12 12:53

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭邁入第17日，雙方仍在「基輔保衛戰」中陷入僵局。而這個被軍事網站《全球火力》「2022年軍力排名」評比為第2名的泱泱大國，除了先前傳出「戰車縱隊」在大馬路上被當成「靶子」打的離譜事件外，近日烏方情報指出，俄軍竟然出現拿「紙板」當防彈背心等離譜狀況。

    據烏克蘭《國家預防腐敗局》（NACP） 10日發布於官網的「公開信」指出，NACP局長諾維科夫（Oleksandr Novikov）表示，本局衷心感謝俄羅斯聯邦國防部長紹伊古（Sergei Shoigu），因為俄國用於攻擊烏克蘭的手段及支持資源，在俄烏邊境衝突前，就已經遭到盜用。

    諾維科夫補充，紹伊古與其他俄國防部官員，一起參與了井然有序、系統化且長期的俄羅斯聯邦預算資金竊盜工作，這些錢原本是被分配用來發展俄國的軍事潛力，有助於加速佔領者（俄國）清算烏克蘭的主權國家土地。

    諾維科夫提到，俄國國防部與武裝部隊的官員，堅持從俄羅斯納稅人手中，污走本應用於軍隊需求的資金，這使烏克蘭保衛民主的行為，變得更加容易。

    據烏國軍方及情報機構所獲得的資訊，諾維科夫舉了3個例子，狂酸俄軍貪腐：

    ⚫俄軍T-72及T-80主力戰車的防護裝置，竟是用放置雞蛋的紙盒所製成

    烏克蘭NACP局長諾維科夫指出，俄軍T-72及T-80主力戰車的防護裝置，竟是用放置雞蛋的紙盒所製成。（圖擷取自烏克蘭國家預防腐敗局官網）

    烏克蘭NACP局長諾維科夫指出，俄軍T-72及T-80主力戰車的防護裝置，竟是用放置雞蛋的紙盒所製成。（圖擷取自烏克蘭國家預防腐敗局官網）

    ⚫駕駛Barnaul-T裝甲車的俄軍，身上穿的防彈背心，竟不是用金屬板盔甲所製成，而是硬紙板

    諾維科夫表示，駕駛Barnaul-T裝甲車的俄軍，身上穿的防彈背心竟不是用金屬板盔甲所製成，而是硬紙板。（圖擷取自烏克蘭國家預防腐敗局官網）

    諾維科夫表示，駕駛Barnaul-T裝甲車的俄軍，身上穿的防彈背心竟不是用金屬板盔甲所製成，而是硬紙板。（圖擷取自烏克蘭國家預防腐敗局官網）

    ⚫俄方使用ZIL-130卡車轉移士兵，但明亮的水藍色車體就很顯眼，車體周圍又缺乏掩護，即便是沒什麼使用武器經驗的人，都能輕鬆鎖定目標打擊

    諾維科夫指出，俄方使用ZIL-130卡車轉運士兵，但明亮的海水藍色車體已經夠顯眼，周圍又缺乏遮蔽物掩護，即便是沒有什麼使用武器經驗的人，都能輕鬆鎖定目標進行打擊。（圖擷取自烏克蘭國家預防腐敗局官網）

    諾維科夫指出，俄方使用ZIL-130卡車轉運士兵，但明亮的海水藍色車體已經夠顯眼，周圍又缺乏遮蔽物掩護，即便是沒有什麼使用武器經驗的人，都能輕鬆鎖定目標進行打擊。（圖擷取自烏克蘭國家預防腐敗局官網）

    烏克蘭國家預防腐敗局（NACP）局長諾維科夫。（圖擷取自＠Oleksandr Novikov臉書）

    烏克蘭國家預防腐敗局（NACP）局長諾維科夫。（圖擷取自＠Oleksandr Novikov臉書）

    諾維科夫也再次向俄軍進行心戰喊話，呼籲他們保持安全距離，放下武器，請求烏方饒恕他們未持護照入境的行為，並等待烏軍，他們會允許俄軍打電話給自己的媽媽。

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