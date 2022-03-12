在馬立波醫院轟炸下倖存 烏克蘭孕婦戰火中生產

俄羅斯軍隊轟炸烏克蘭馬立波的婦幼醫院，導致孕婦維舍克斯卡亞不得不轉移到另一間醫療場所生產。（美聯社）

2022/03/12 09:22

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊轟炸烏克蘭南部城市馬立波（Mariupol）的婦幼醫院，導致孕婦維舍克斯卡亞（Mariana Vishegirskaya）不得不轉移到另一間醫療場所，雖然新地點旋即也遭到砲擊，但維舍克斯卡亞最終堅持住並在戰火中順利生產。

據《美聯社》報導，維舍克斯卡亞的額頭和臉頰在轟炸中都受傷了，她將隨身物品放進塑膠袋後徒步逃生，從被炸得歪七扭八的樓梯撤離，接著便被送到馬立波郊外另一間醫院剖腹生產，她的丈夫尤里（Yuri）抱起在砲火中來到這個世界的女嬰。

請繼續往下閱讀...

俄羅斯對此聲稱馬立波婦幼醫院當時被極右翼烏克蘭軍隊接管，裡面已無醫護人員和病患，俄國駐倫敦大使館推特更宣稱維舍克斯卡亞不是受害者，而是1名美妝部落客和模特兒，在這起事件中偽裝成孕婦。

雖然維舍克斯卡亞的確是在馬立波生活的美妝妝部落客，但她確實在最近幾個月裡上傳了懷孕的影片和照片，從中可以看到她曾經穿著逃生當天身上的那件圓點睡衣。

此外，俄國駐倫敦大使館指稱維舍克斯卡亞事件是假新聞的推特文章，沒過多久便被推特刪除，因為其中的內容違反了推特的準則。

維舍克斯卡亞的額頭和臉頰在轟炸中都受傷了，她從被炸得歪七扭八的樓梯逃生。（美聯社）

維舍克斯卡亞生產後，丈夫尤里在一旁抱起女嬰。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法