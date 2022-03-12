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    歐盟將提第4波制裁措施 禁止向俄羅斯出口奢侈品

    2022/03/12 04:30

    〔中央社〕歐洲聯盟執委會主席范德賴恩今天表示，即將提出第4波制裁進一步孤立俄羅斯，她指當炸彈傷害烏克蘭人民時，推動戰爭者不該再享受奢侈生活，將禁止歐盟國家向俄國出口歐盟的奢侈品等。

    歐盟27國成員國領導人3月10日至11日在法國凡爾賽宮舉辦峰會非正式會議，今天會議結束後她宣布歐盟即將推出第4波措施，以進一步孤立俄羅斯，耗盡俄國用在這場野蠻戰爭的資源。

    范德賴恩表示，歐盟對克里姆林宮實施連續3波制裁後，已產生立竿見影的效果，但由於當前俄國仍繼續侵略烏克蘭，歐盟即將提出第4波制裁措施，進一步孤立俄羅斯。

    美國總統拜登今天宣布將撤消俄羅斯享有的「最惠國待遇」，范德賴恩指出，歐盟也將取消俄羅斯作為世貿組織（WTO）成員所享有的重要利益，還另將推動暫停俄國在包括國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）等主要多邊金融機構的成員資格，以確保俄國無法從這些機構獲得融資、貸款或任何其他好處。

    另外，歐盟的最新一波制裁措施將鎖定俄國富人及菁英，將禁止歐盟國家向俄羅斯出口歐盟的奢侈品，強調當炸彈落在無辜的烏克蘭人民身上時，推動這場戰爭的人不應該再享受奢侈的生活方式。

    她強調，俄國侵略烏克蘭就是對民主的攻擊。

    除對俄羅斯推出更多制裁措施外，由於歐盟依賴俄國能源供應，為預防能源供應中斷，范德賴恩表示將推動歐盟能源供應多元化，並預計在5月發布一項提案，以逐步淘汰俄國的天然氣、石油和煤炭。（編輯：徐睿承）1110312

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