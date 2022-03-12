為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    前奧運獎牌得主 自掏腰包接80名烏克蘭難民赴德國

    德國前馬術名將舒克莫勒曾於1976年時奪下奧運銀牌，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，他自己出資接運80名難民到德國，並負擔他們的食宿，協助難民躲避俄羅斯的侵略。（歐新社資料照）

    德國前馬術名將舒克莫勒曾於1976年時奪下奧運銀牌，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，他自己出資接運80名難民到德國，並負擔他們的食宿，協助難民躲避俄羅斯的侵略。（歐新社資料照）

    2022/03/12 00:05

    〔中央社〕曾奪得奧運獎牌的舒克莫勒（Paul Schockemoehle）已將80名烏克蘭難民帶到德國，協助他們逃離俄羅斯的侵略。

    76歲的舒克莫勒於1976年蒙特婁奧運會獲得馬術團體障礙賽銀牌，並於1984年洛杉磯奧運會獲得銅牌。目前他從事馬匹飼養。

    他自掏腰包，讓這些烏克蘭人住宿在德國北部他的種馬場附近的一家飯店。

    舒克莫勒告訴「法蘭克福匯報」（FAZ）：「我們從烏克蘭和波蘭邊界接運了80人過來，他們全都是女性和年齡較小的兒童。」

    「我們讓他們住進諾伊施塔特-格萊沃（Neustadt-Glewe）一家飯店。」飯店鄰近他的種馬場，馬場在漢堡（Hamburg）以東120公里。

    「飯店提供我們特價，但目前是由我買單。」舒克莫勒還支付他們的飲食和交通費用。

    這位前歐洲個人和團體賽冠軍表示，他希望能鼓舞其他人幫助烏克蘭難民。

    「通常我不會對這種事到處張揚，但我希望別人也會這樣做。」

    聯合國今天表示，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，已有250萬人逃離烏克蘭，另有200萬人在烏克蘭國內流離失所。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏克蘭難民已逾230萬！ 聯合國：總數恐達400多萬人
    2022/03/10 19:17

    烏克蘭難民已逾230萬！ 聯合國：總數恐達400多萬人
    烏克蘭4歲男童獨自邊走邊大哭逃難 波蘭邊防衛隊曝現況
    2022/03/10 18:59

    烏克蘭4歲男童獨自邊走邊大哭逃難 波蘭邊防衛隊曝現況

    屬於大家的嘉義縣公用頻道 歡迎申請
    戰火無情！波蘭駐歐盟大使館：至少133萬烏國難民入境波蘭
    2022/03/09 18:29

    戰火無情！波蘭駐歐盟大使館：至少133萬烏國難民入境波蘭
    烏克蘭難民破200萬人 聯合國示警：第二波將更孤立弱勢
    2022/03/08 18:43

    烏克蘭難民破200萬人 聯合國示警：第二波將更孤立弱勢

    台灣深耕基盤技術 引領產業上太空
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播