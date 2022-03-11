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    亞洲武漢肺炎死亡人數 突破百萬

    亞洲感染武漢肺炎死亡的人數，今天突破100萬人嚴峻關卡，圖為中國吉林省長春市民眾排隊等待檢測的畫面。（美聯社）

    亞洲感染武漢肺炎死亡的人數，今天突破100萬人嚴峻關卡，圖為中國吉林省長春市民眾排隊等待檢測的畫面。（美聯社）

    2022/03/11 23:31

    〔中央社〕隨著在日、韓等國先行出現的Omicron變異株蔓延亞洲全境，路透社統計顯示，亞洲感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）死亡的人數，今天越過100萬這個嚴峻的關卡。

    統計顯示，佔世界人口一半以上的亞洲，染疫死亡人數已達到100萬45人，佔全球相關死亡人數的16%。

    馬來西亞、新加坡、韓國、泰國和越南的新增病例依然然創下新高或接近創新高，但印度、印尼和菲律賓已自高峰大幅下滑。

    即使採取嚴格的「動態清零」策略以抑制疫情的中國，也因Omicron快速傳播而受到嚴峻考驗。

    在東亞國家日、韓以及金融中心香港，死亡人數飆升至新高。

    香港數百家療養院爆發疫情，許多未接種疫苗的老年人受感染，使得上週染疫死亡人數增加到平均每天200人以上。

    韓國的每天平均死亡人數為186人，是2021年疫情嚴重時的3倍。

    與這一趨勢相反的是，世界人口第二多的國家印度，其COVID-19死亡人數佔亞洲死亡總數幾近52%，過去一個月新增和死亡病例雙雙大幅下降。

    在中國，新增感染病例一直在穩步上升。

    由於無症狀感染病例激增，中國今天新增1000多個本土病例，是2020年初北京當局控制住首波全國疫情以來，單日最高數字。自去年1月至今，中國大陸未曾通報過任何死亡病例。

    一個COVID-19防控專家組的負責人梁萬年表示，Omicron還可能造成許多死亡病例，對中國這個世界人口第一大國來說，考慮放寬嚴格限制仍為時過早。

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