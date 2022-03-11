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    打臉俄羅斯！ 美情報首長：烏克蘭沒有發展生化武器

    美國國家情報首長海恩斯（Avril Haines）10日出席聯邦參議院特別委員會的聽證會。（歐新社）

    美國國家情報首長海恩斯（Avril Haines）10日出席聯邦參議院特別委員會的聽證會。（歐新社）

    2022/03/11 07:26

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯當局近日在沒確切證據下，指控美國協助烏克蘭發展生化武器計畫。對此，美國國家情報首長海恩斯（Avril Haines）10日表示，烏克蘭的生物實驗室不生產武器或進行危險研究，批評這是俄羅斯慣用的假訊息手法，可能是俄方「假旗行動」的新方向。

    俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）9日指控，已經在對烏克蘭的「特種軍事行動」中找到確切證據，並稱烏克蘭衛生機關在2月24日後下令摧毀「瘟疫」、「霍亂」、「炭疽熱」等其他病毒樣本，要求美國出面詳細解釋。

    綜合媒體報導，美國聯邦參議院特別委員會10日召開聽證會，海恩斯在會中表示，烏克蘭有十多個生物實驗室，用於應對生物防禦（biodefense）和公共衛生，過去美國在生物安全的背景下，向烏克蘭生物實驗室提供援助，美國對許多國家也做同樣的事，這些實驗室沒有任何的武器開發。

    海恩斯說，美方情報界評估，烏克蘭既沒有尋求生物武器，也沒有尋求核子武器，俄羅斯官員聲稱烏克蘭正在尋求或使用生物、化學或核武，這些是俄羅斯的慣用宣傳手法，可能編造嫁禍於人的藉口，發動「假旗行動」。

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