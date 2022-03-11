南非總統與蒲亭談俄烏衝突 傳德前總理赴俄會談

2022/03/11 04:21

〔中央社〕南非總統拉瑪佛沙表示，有人盼南非擔任俄羅斯與烏克蘭衝突的調停人，今天他與俄國總統蒲亭對談以了解情勢。另有媒體報導，德國前總理施洛德將在莫斯科與蒲亭會面。

路透社報導，拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）在自己的Linkedin帳號寫道：「基於我國與俄羅斯聯邦的關係，以及作為金磚五國（BRICS）的一員，有人來向南非商量擔任調停角色。」

請繼續往下閱讀...

他並表示，南非方面認為這場衝突應透過調停和協商解決。

另據政治新聞網站Politico引述知情人士報導，德國前總理施洛德（Gerhard Schroder）將在莫斯科（Moscow）與蒲亭（Vladimir Putin）會面，以討論停止烏克蘭戰事。

德國現任總理蕭茲（Olaf Scholz）在法國一場歐洲領袖峰會場邊被問到這項消息，他告訴記者不願置評。近幾個星期，蕭茲一直試圖和同屬社會民主黨（SPD）的施洛德保持距離。

兩名政府消息人士告訴路透社，德國政府未同意也未參與任何相關會談。

施洛德在1998至2005年擔任德國總理，他與俄國企業的關係，已受到各界放大檢視。

施洛德擔任總理時即與蒲亭過從甚密。2005年卸任後，他轉到國營的俄羅斯石油公司（Rosneft）擔任監事會主席，並主導興建連接德國的北溪天然氣管線（Nord Stream）。

施洛德不時為俄羅斯代言，尤其在受俄國威脅的中東歐國家受到批評。今年1月，烏克蘭要求德國提供武器，當時施洛德站在俄國立場，批評北大西洋公約組織（NATO）演習才導致俄國在烏克蘭邊境增兵，並呼籲烏克蘭停止武力威脅。1110311

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法