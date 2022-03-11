俄羅斯攻烏受阻 專家：「戰術核武」恐成選項

專家指出，由於俄羅斯在烏克蘭的軍事行動受挫，俄國為了取勝有可能動用核武。圖為烏國軍人9日在西部城市利維夫車站，準備開往首都基輔，與女友道別。（法新社）

2022/03/11 01:04

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯總統普廷2月27日宣布，俄國戰略威嚇兵力提升至「高度警戒」；2月28日俄國國防部長宣布，「核三位一體打擊兵力」進入戰鬥值班狀態。俄羅斯核戰備升級，引爆普廷是否會在烏克蘭戰爭中動用核武的議論。專家認為，俄國總統普廷的確有可能動用核武，核武已是戰爭手段的選項之一。

國防安全研究院國安所副研究員侍建宇及國安所研究助理陳彥廷指出，一般對核戰的想像通常是指「毀滅性攻擊」，即動用戰略核武相互毀滅。然而，如果普廷有意使用核武，又要避免「絕對毀滅」狀況，較可行的選項就是動用「低當量的戰術核武」（low-yield tactic nuclear weapons）。 戰術核武相較於傳統戰略核武，影響範圍和威力都小得多，可在近距離發動攻擊。

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侍建宇及陳彥廷指出，俄軍在戰術核武的投射能力，目前大致可分為3種：使用2S7自走砲擊發核彈；採取空投或空射式；配備核彈頭的9M729型巡弋飛彈。2S7自走砲為俄國砲兵慣用重砲，可將核砲彈投射到37公里外的目標區，據稱已部署在俄烏邊境。9M729型巡弋飛彈已於2019年部署，擁有攜帶核彈頭的能力，但詳細部署情況不明。

俄軍擁有多種可進行核攻擊的飛機，目前規劃進行戰術核武投射的只有圖-22M（Тu-22М）逆火式戰略轟炸機、蘇愷-24戰鬥轟炸機、蘇愷-34戰鬥轟炸機，可投射自由落體的核炸彈或配備核彈頭的Kh-15飛彈。不過，這些飛機據傳妥善率偏低，難以確認是否已準備好進行戰術核攻擊。

2021年底，俄羅斯以北約東擴為由，多次威脅將對歐洲部署戰術核武。普廷表明過使用時機有二：北約及美國軍隊進入烏克蘭境內與俄軍發生直接衝突，或烏克蘭戰事延宕而亟需突破之際，就可能將戰術核武用於非人口稠密區的戰場，以迫使烏克蘭投降，並向北約示威，嚇阻西方各國不再間接介入。

前美國國家安全會議歐洲與俄羅斯事務顧問希爾（Fiona Hill）指出，普廷的目標是恢復俄羅斯昔日帝國榮光，也明確表示只要北約干預烏克蘭，就有可能動用核武，問題在於國際社會如何阻止該情勢發展？一旦俄軍動用核武，又將如何有效反制？

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