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    澳洲大選若變天 美日澳印安全對話恐埋變數

    四方安全對話高峰會去年9月24日在白宮舉行。美國總統拜登（左三）、時任日本首相菅義偉（左一）、印度總理莫迪（左二）和澳洲總理莫里森合影。（取自莫迪推特）

    四方安全對話高峰會去年9月24日在白宮舉行。美國總統拜登（左三）、時任日本首相菅義偉（左一）、印度總理莫迪（左二）和澳洲總理莫里森合影。（取自莫迪推特）

    2022/03/10 23:47

    〔記者楊丞彧／台北報導〕國策研究院10日舉辦「中共兩會與韓國總統大選」座談會，談到南韓總統當選人尹錫悅是否加入四方安全對話（QUAD）時，中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰則指出，QUAD最大的變數就是澳洲即將登場的大選，若選舉結果變天工黨上台，就2007年經驗來看，可能會為QUAD合作埋下變數。

    蔡東杰提及，QUAD的前身上次被提到是2007年提出，但是很快就無疾而終，原因就是澳洲大選後變天，工黨的陸克文上台後，在他執政期間QUAD什麼都沒有。雖然當時QUAD尚未如現在這麼制度化，但當時的提議在陸克文上台之後就無疾而終，一直到兩黨聯合執政後，很多政策才開始出現變化。

    蔡東杰說，上次澳洲大選原本也被認為變天的可能性很大，這次也是一樣，至今工黨有一點領先。雖然結果會怎樣不知道，但如果政黨輪替後工黨再次上台，就會幫QUAD的未來埋下變數。雖然現在的QUAD跟2007年不一樣，07年比較像倡議、對話的概念；現在的QUAD已經制度化，走得比較多，可能比較不容易動搖。不過澳洲大選會不會影響QUAD的運作，馬上就值得關注。

    蔡東杰強調，這些事都會影響到美國的戰略，不管是烏克蘭，或是東亞幾國的重要大選，都會影響到格局的變化，乃至於美國的戰略要怎麼做調整。很多國際局勢都需要持續觀察，今年很多變數，希望大家持續追蹤，畢竟時勢多變。

    講到陸克文，國策研究院董事長兼院長田弘茂則補充政治的不確定性。田提到陸克文以前很常來台灣，中文還是在台灣師大學的。陸克文當國會議員時，來台幾次都是他負責接待。陸克文當選國會議員，很多在布里斯本台灣人支持他。他擔任外交部長時，是跟澳洲斷交幾十年後，唯一一次有外長受邀到澳洲訪問，最熱心接待的就是陸克文。誰知道，陸克文後來竟變成歷來最親中的總理，現實難料，所以說政治的東西難以量化。

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