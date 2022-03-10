應對中俄假消息！ 日本將增設「全球戰略情報官」

日本防衛省2022年度將增設「全球戰略情報官」，加強應對外國勢力於網路上發動「假消息作戰」。圖為日本海上自衛隊護衛艦高波（Takanami）。（法新社）

2022/03/10 18:52

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕日本防衛省為加強應對外國勢力於網路上發動「假消息作戰」，2022年度將新設「全球戰略情報官」職位。日媒報導，俄羅斯為正當化入侵烏克蘭的行為，以假消息抹黑烏克蘭為「新納粹組織」，中國也擅長類似的訊息戰，日本著眼中俄的戰術，將提前為日本遭到攻擊做準備，未來也考慮開設中文的社群網路，以加強情報發聲。

俄羅斯在2014年併吞克里米亞時，利用訊息戰散播「克里米亞人希望與俄羅斯合併」的假消息，這次入侵烏克蘭再次如法炮製，散播「烏克蘭親歐派為新納粹支持者」等假消息來誘導輿論。中國2019年也疑對澳洲議會及主要政黨發動網路攻擊，企圖干預澳洲大選。

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日本產經新聞報導，透過結合訊息戰和網絡攻擊來實現戰略目標的方法，被稱為「混合戰爭」。中國在2003年以來，提出了「輿論戰、心理戰、法律戰」的「三戰」策略，一般認為中國未來對台灣及日本西南群島以武力改變現狀時，極可能同時發動資訊戰，策動日本的厭戰氣氛並分化日美關係。

為避免未來台灣有事時，日本遭到假消息的攻擊，防衛省預定於2022年度在防衛政策局調查課新設「全球戰略情報官」，對於各國政府、媒體的訊息，以及在社群網路上散播的假消息，調查和分析其與軍事動向的關係。

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