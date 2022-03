不知俄軍為誰而戰！ 立陶宛總統轟：缺乏動力的侵略者

2022/03/10 16:42

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭遭俄軍進犯已邁入第15天,世界上許多民主國家都紛紛提供援助並祭出制裁,盼能讓俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)停手。而近日立陶宛總統瑙塞達(Gitanas Nausėda)在接受東歐媒體專訪時也指出,俄國部隊缺乏動力,是侵略者的軍隊。

根據英媒《衛報》報導,立陶宛總統瑙塞達近日接受東歐媒體「NEXTA」訪問,評論俄烏情勢時指出:「我看著這些(俄國)士兵,我不明白他們的動機,更不曉得他們是為誰而戰,是為了普廷嗎?而普廷對他們而言,又是誰呢?毫無疑問,俄軍是侵略者的軍隊及士兵。」

為了力挺烏克蘭,立陶宛首都維爾紐斯市長希馬修斯(Remigijus Šimašius)先前已宣布,將俄羅斯駐立陶宛大使館(Russian embassy in the Lithuanian)所在街道的地址更改為「烏克蘭英雄街」(Ukrainian Heroes’ Street),藉此抗議俄國的軍事行動。

希馬修斯表示:「從今天起,俄羅斯大使館每名員工的名片上,都將裝飾著烏克蘭戰鬥的備註,每一位寫下『烏克蘭英雄街』地址的人,都須聯想起俄國政權對愛好和平的烏克蘭民族,所犯下的暴行。」

報導指出,在立陶宛更改街道名稱前,拉脫維亞(Latvia)已將俄羅斯駐里加大使館(Russian embassy in Riga)所在的街道,更名為「烏克蘭獨立街」(Independent Ukraine Street)。

