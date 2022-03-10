不知俄軍為誰而戰！ 立陶宛總統轟：缺乏動力的侵略者

立陶宛總統瑙塞達受訪時指出，俄國部隊缺乏動力，是侵略者的軍隊。（路透）

2022/03/10 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭遭俄軍進犯已邁入第15天，世界上許多民主國家都紛紛提供援助並祭出制裁，盼能讓俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）停手。而近日立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）在接受東歐媒體專訪時也指出，俄國部隊缺乏動力，是侵略者的軍隊。

根據英媒《衛報》報導，立陶宛總統瑙塞達近日接受東歐媒體「NEXTA」訪問，評論俄烏情勢時指出：「我看著這些（俄國）士兵，我不明白他們的動機，更不曉得他們是為誰而戰，是為了普廷嗎？而普廷對他們而言，又是誰呢？毫無疑問，俄軍是侵略者的軍隊及士兵。」

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為了力挺烏克蘭，立陶宛首都維爾紐斯市長希馬修斯（Remigijus Šimašius）先前已宣布，將俄羅斯駐立陶宛大使館（Russian embassy in the Lithuanian）所在街道的地址更改為「烏克蘭英雄街」（Ukrainian Heroes’ Street），藉此抗議俄國的軍事行動。

希馬修斯表示：「從今天起，俄羅斯大使館每名員工的名片上，都將裝飾著烏克蘭戰鬥的備註，每一位寫下『烏克蘭英雄街』地址的人，都須聯想起俄國政權對愛好和平的烏克蘭民族，所犯下的暴行。」

報導指出，在立陶宛更改街道名稱前，拉脫維亞（Latvia）已將俄羅斯駐里加大使館（Russian embassy in Riga）所在的街道，更名為「烏克蘭獨立街」（Independent Ukraine Street）。

#Lithuanian president #Nauseda about the #Russian army in #Ukraine:



"I look at these soldiers and I don't see the motivation, what should they fight for. For #Putin? Who is Putin to them? They are, beyond any doubt, the army of the aggressor, the soldiers of the aggressor." pic.twitter.com/2ibfqGYq1o — NEXTA （@nexta_tv） March 10, 2022

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