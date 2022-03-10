逃難遭俄軍無端攻擊 烏克蘭母子3人橫屍街頭...從軍父獨活悲痛不已

基輔近郊城市伊爾平（Irpin），烏克蘭女子塔緹亞娜帶著兒女逃難，遭俄軍攻擊後橫屍街頭。（美聯社）

2022/03/10 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭屠殺平民，造成許多無辜家庭破滅；基輔近郊城市伊爾平（Irpin），一名烏克蘭母親帶著兒女逃難，遭俄軍攻擊後橫屍街頭，照片曝光，再度顯示出戰爭的殘酷。

根據《紐約郵報》報導，這名身為母親的43歲女子叫塔緹亞娜（Tatiana Perebeinis），在資訊科技業上班，與丈夫育有1兒1女，為了照顧患病的母親，未在戰爭爆發後的第一時間逃難，而丈夫謝爾蓋（Sergey Perebeinis）選擇從軍捍衛家鄉。

請繼續往下閱讀...

戰事越來愈激烈，6日，塔緹亞娜帶著18歲兒子和8歲女兒逃難，準備離開伊爾平，當時還有1名28歲男子與他們同行，不想在半途碰上故意攻擊烏克蘭平民的俄軍，手無寸鐵的他們遭受冷血攻擊，塔緹亞娜和兒女當場身亡，28歲男子重傷；慘無人道的攻擊行為被烏克蘭記者杜布查（Andriy Dubcha）全程目睹，拍下塔緹亞娜和家人橫屍人行道的畫面後曝光，引發關注。

一家人僅剩從軍的謝爾蓋倖存，無比諷刺又殘酷的現實讓這名父親痛苦不堪，得知家人死訊當下，謝爾蓋人正在頓涅茨克，目前正設法回到家鄉處理家人的後事；謝爾蓋在臉書上發布家人的照片，悲慟自責沒有保護好妻小。

塔緹亞娜的公司也發文證實員工與其家人受害的消息，沉痛表示，「沒有言詞可以形容與彌補我們的痛苦，但對我們來說，最重要的是不要讓塔緹亞娜和她的孩子們變成冰冷冷的數據；她和家人成為軍隊無端攻擊平民的受害者，這無疑是危害人類罪，俄軍就是那應該被制止的兇手」。

塔緹亞娜的丈夫發布家人生前的照片，悲痛自責沒有保護好家人。（翻攝臉書）

塔緹亞娜的丈夫發布家人生前的照片，悲痛自責沒有保護好家人。（翻攝臉書）

塔緹亞娜的丈夫發布家人生前的照片，悲痛自責沒有保護好家人。（翻攝臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法