越戰以來首見大規模擴軍 澳洲將砸近8千億擴軍33％

澳洲總理莫里森10日表示，澳洲將花費380億澳元，在2040年前將現役國防人員擴編三分之一。圖為澳軍士兵。（路透）

2022/03/10 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲總理莫里森（Scott Morrison）10日表示，為應對「日漸不穩的全球環境」，澳洲將花費380億澳元（約新台幣7851億），在2040年前將現役國防人員擴編三分之一，確保澳洲國家安全。

綜合外媒報導，莫里森在週四的記者會中宣布擴軍，強調這是對澳洲國防所做的一項重大投資，在2040年前將澳洲國防軍現役人員數量擴編三分之一，在18年內增加1萬8500人，達到8萬人之多。

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莫里森強調，此次擴軍是澳洲歷史上國防軍在和平時期擴張的最大規模。《路透》報導表示，此次澳洲擴軍規模將會是越戰後首見。

澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）表示，若要讓澳洲成為美國、英國和北約的「可靠夥伴」，強化澳洲的國防能力就是第一要務。杜登強調：「如果我們要依靠他們，他們也必須依靠我們。」

杜登也提及：「如果人們認為印太地區的『野心』僅限於影響台灣，假如我們不提供威懾、並與盟友密切合作，就不會產生連鎖反應，他們不會不明白歷史的教訓。」

至於擴編人員的投入單位，杜登表示，除了潛艦部隊之外，擴編人員還將部署在太空及網路作戰、海軍軍事資產、陸基及海基自動載具等領域。

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