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    提議送米格-29援烏被美國打槍 波蘭駐美大使回應了

    波蘭駐美大使馬吉羅夫斯基。（美聯社）

    波蘭駐美大使馬吉羅夫斯基。（美聯社）

    2022/03/10 10:35

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部昨拒絕波蘭拿前蘇聯製米格-29戰機（MiG-29）無償支援烏克蘭的提議，稱此提議站不住腳。波蘭駐美大使馬吉羅夫斯基（Marek Magierowski）說，波蘭考量後才提出建議，也提出合理的解決方案，但美國選擇拒絕，波蘭可以理解，後續將持續協調努力，協助烏克蘭盡可能地自我防衛。

    烏克蘭亟需西方戰機支援，雖波蘭同意將米格-29戰機交付給駐德美軍，以讓美軍轉交給烏克蘭使用，不過，美國國防部發言人柯比（John Kirby）回應稱，波蘭提議引起整個北約的嚴重關切，更稱美方不認為該提議站得住腳。

    美國國務院主管政治事務的次卿盧嵐（Victoria Nuland）也表示，對波蘭的聲明感到意外，據她所知，波蘭事先並未與美國溝通。

    波蘭駐美大使馬吉羅夫斯基則向《CNN》表示，美國、盟國承受巨大壓力，波蘭早就敏銳地意識到這個提議的法律、外交後果及風險，因此在多重考量下，提出一個「合乎邏輯、合理」的解決方案，但仍遭到美國拒絕，原因是這個結論過於升級。

    馬吉羅夫斯基說，波蘭理解這一點，並相信能繼續和美國及其他北約盟國持續協調，以協助烏克蘭人盡可能有效地自我防衛。

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