俄烏戰影響非洲局勢 專家：中國難從中得利

有外媒刊文分析，作為非洲最大投資方之一的中國，是否有能力讓非洲免受遙遠歐洲戰火的間接影響，或是從中得利。（路透）

2022/03/10 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭遭到國際制裁，不斷堆高全球石油與糧食價格，進一步導致非洲饑荒情況惡化，有外媒刊文分析，作為非洲最大投資方之一的中國，是否有能力讓非洲免受遙遠歐洲戰火的間接影響，或是從中得利。

《美國之音》指出，俄烏戰爭已在全球範圍帶來影響，非洲部分國家現正面臨海外戰火的後果，俄烏分別作為全球第1大與第5大小麥出口國，兩國開打讓埃及等北非國家格外感受到糧食危機逼近的腳步。

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專家認為，烏克蘭戰爭與西方對俄羅斯的制裁，正導致全球石油與糧食價格節節升高，除了加劇非洲的飢餓困境外，更可能導致當地政局發生動盪。

報導指出，糧食的不安全牽動著許多非洲國家的政局，蘇丹就曾在2018年爆發麵包動亂，大批民眾走上街頭進一步激化出革命。

俄羅斯在過去10年內快速增加該國在非洲的活動，中國與非洲的貿易額更是俄羅斯的10多倍，在此情況之下，中國在本次戰爭期間對非洲的態度與立場，就格外引人注目。

南非農業商會首席經濟學家希洛波（Wandile Sihlobo）表示，他不認同制裁俄羅斯會增加中非貿易的說法，即中國農產品出口難在此中得利，希洛波強調，歐盟、美國與加拿大將會是提供非洲糧食與石油的更好來源。

希洛波認為，中國確實無法提供非洲國家真正需要的石油與糧食，「儘管中國是全球主要的糧食生產國，但同時也是最大的糧食消耗國，意即大部分糧食都用於內需」。

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