習近平最大噩夢！ 外媒：侵烏戰爭成歐美「助台抗中路線圖」

中國國家主席習近平。（路透）

2022/03/10 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭行動不順，當前國際制裁力量正持續增加，多名專家認為，有鑑於本次危機與台海問題一定程度的相似性，烏克蘭戰爭為西方世界「助台抗中」提供了路線圖。

《美國之音》刊文指出，俄羅斯總統普廷低估了烏克蘭抵抗的決心，中國國家主席習近平則高估了俄羅斯速戰速決的能力，事件中國際反應強烈的程度更如同中俄的夢魘，「這不僅迫使中國必須重新思考對台策略，也讓西方未來如何協助增強韌性、抵禦中國侵略提供了更加詳實的路線圖」。

請繼續往下閱讀...

美國非營利智庫捍衛民主基金會（FDD）研究員辛格爾頓（Craig Singleton）在《外交政策》上發表一篇文章，其中指出，中國原預期俄方可快速擊潰烏克蘭，且國際反應也會相對沉默，但兩個預期都未兌現，「戰事的拖延與國際強烈反應，已讓普廷的戰爭成為習近平最糟的噩夢」。

辛格爾頓認為，中國在這場戰爭中有2大重要體悟，首先該國過往在作戰上較依賴有經驗的俄羅斯軍隊提供武器與技術，但俄羅斯在這次入侵戰中展現的軍事策略十分糟糕，讓北京未來勢必重新評估與俄羅斯的軍事關係。

其次則是西方空前一致對俄施加前所未有的經濟制裁，讓中國當局必須重新評估對台灣實施軍事攻擊後將招致的反應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法