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    俄烏戰火中國壁上觀 外媒曝光可能「如意算盤」

    俄羅斯總統普廷（左）與中國國家主席習近平（右）。（歐新社）

    俄羅斯總統普廷（左）與中國國家主席習近平（右）。（歐新社）

    2022/03/10 10:50

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭至今已第15天，開戰前中國曾呼籲各方克制冷靜，外界認為中國震驚俄羅斯行徑，但又不願批判，因而陷入兩難。中國外交部本週表示，俄羅斯是最重要的戰略夥伴，兩國人民友誼「堅如磐石」，並稱可能會在適當時機參與調停，另宣布中國紅十字會援助價值人民幣500萬元（約新台幣2245萬元）物資。外媒也分析中國不加入阻止俄烏戰火的潛在原因。

    《CNN》報導，認為中國可以在烏克蘭扮演建設性角色「是虛幻的」，中國保持沉默並非新鮮事，多數人認為中國遲早會出手，透過外交斡旋解決全球危機，實際上中國執著的是特定議題，例如台灣與人權，回應都強而有力，包括打壓立陶宛及宣稱干涉中國內政，至於毒品、恐怖主義、公衛、氣候變遷等問題，中國很少帶頭，頂多提供一點意見。

    報導指出，這種短視行為在中國國家主席習近平領導下尤為明顯，並質疑他與鄧小平、江澤民與胡錦濤不同。習近平所受教育相對有限，是受到毛澤東時代的政治動盪影響，之後靠著人脈廣泛的父親習仲勳助他走上成功道路，他的主要目標是加強共產黨對經濟、政治、教育與少數民族、香港的控制，重建「往日榮光」。

    此外，報導提到，隨著西方在很大程度上與俄羅斯切割，中國成為俄羅斯最後的主要市場，習近平的外交官的言行容易獲得俄羅斯注意，進而建議對大家都有利的部分解決方案，中國也能從中獲益，這種紙上談兵的說法不無道理，但中國需要與世界先進國家競爭，不能被拖累，因此可能採取置身事外的中立態度，不過仍會持續同情俄羅斯，而非烏克蘭或為烏克蘭獨立而戰的民主國家，「若西方捲入爭端，那麼中國就贏了」。

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