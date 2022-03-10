歐盟跟進切斷進口俄羅斯能源？ 荷蘭總理直言：不可能

荷蘭總理呂特坦言，歐盟「不可能」完全切斷來自俄羅斯的油氣。（美聯社）

2022/03/10 00:10

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登宣布停止從俄羅斯進口原油、汽油等能源，制裁俄羅斯侵略烏克蘭，但是歐盟並未與美國同步。荷蘭總理呂特（Mark Rutte）9日坦言，歐盟「不可能」完全切斷來自俄羅斯的油氣。

呂特9日在巴黎與法國總統馬克宏會晤，他說，「我們有必要討論我們在依賴俄羅斯石油、天然氣上的弱點，我不會籲請今天就切斷來自俄羅斯的油氣，此事不可能，是因為我們需要俄羅斯供應油氣，這是讓人不舒服的事實」。

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他接著說，「但是我們能多努力一點，推動綠色政策，讓我們的經濟減碳」，歐盟對俄羅斯的制裁，是針對俄國領導階層，而非俄國人民。

美國、英國宣布禁止進口俄羅斯能源，而向來依賴俄羅斯能源的歐盟是否跟進，壓力大增。歐洲40％天然氣、25％原油來自俄羅斯；歐盟成員國之間對進口俄羅斯能源的需求性差異，又讓歐盟各國要同意採取同樣的制裁行動更加複雜，德國、義大利高度仰賴俄羅斯的天然氣，波蘭的原油67％從俄國進口，而愛爾蘭自俄進口原油比率僅5％。

歐盟執委會8日宣布，今年底前將自俄進口天然氣減少3分之2，呂特9日直言，這已經是非常大的挑戰，因為「我們非常依賴，這是讓人遺憾的事實」，歐盟這個目標「是很龐大的任務，我不確定我們能做得到，但是我們得盡一切所能實現」。

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