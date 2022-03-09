車諾比核電廠斷電 烏國憂再爆二次核災

車諾比核電廠今日失去電力供應。圖為車諾必核電廠的四號反應爐，外頭被一座巨大的鋼筋混泥土「石棺」覆蓋住。（法新社資料照）

2022/03/09 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭能源供應商Ukrenergo今（9）日表示，位於基輔北部的車諾比（Chernobyl）核電廠以及電廠的安全設施已經完全斷電。這座核電廠在1986年曾發生過歷史上最嚴重的核電事故。

《法新社》報導，Ukrenergo在臉書（Facebook）上宣布，車諾比核電廠「已經與電網完全斷開」，而持續進行的軍事行動代表他們「無法修復線路」。

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俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭，並於同日占領了車諾比核電廠。目前尚有2000多名員工在廠區工作，因為這座廢棄的核電廠仍需要有人看顧，以防核災事故再次發生。

國際原子能總署（IAEA）本週二表示，已經無法收到來自車諾比核電廠的數據，非常擔憂核電廠工作人員的狀況，他們在作業時會受到俄羅斯軍隊的監控。

IAEA總幹事格羅西（Rafael Grossi）因此向正控制著核電廠的部隊喊話，希望他們能讓工作人員輪換上班。

《路透》報導，烏克蘭外交部長庫巴拉（Dmytro Kuleba）已向俄軍喊話，希望他們能徹底遵守停火，以便修復電路，他在推特（Twitter）上指出，車諾比核電廠只有48小時的備用電力，在那之後冷卻系統將失效，就有可能導致核輻射外洩。

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