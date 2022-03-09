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    俄國流亡富豪斷言：烏克蘭戰爭將終結普廷政權

    流亡海外的俄羅斯前首富兼石油大亨霍多科夫斯基斷言，俄國總統普廷侵略烏克蘭，已大幅降低他繼續掌權的機率，甚至將終結他的統治。示意圖。（路透、法新社，本報合成）

    流亡海外的俄羅斯前首富兼石油大亨霍多科夫斯基斷言，俄國總統普廷侵略烏克蘭，已大幅降低他繼續掌權的機率，甚至將終結他的統治。示意圖。（路透、法新社，本報合成）

    2022/03/09 16:29

    〔編譯盧永山／綜合報導〕流亡海外的俄羅斯前首富兼石油大亨霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）日前斷言，俄國總統普廷侵略烏克蘭，已大幅降低他繼續掌權的機率，甚至將終結他的統治。

    霍多科夫斯基3月4日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問表示：「我相信普廷所剩時間不多，也許1年，也許3年；與1個星期以前相比，今天我們不再認為，他能再幹另1個10年任期。」

    現年58歲的霍多科夫斯基，曾是俄國石油業巨擘Yukos Oil（現已破產）的執行長與大股東，2003年身價一度高達150億美元，後因金援俄國反對黨而與普廷翻臉，遭詐欺和逃稅罪名起訴，並在2005年遭重判9年有期徒刑，2013年獲普廷特赦獲釋，現居倫敦。

    霍多科夫斯基表示，他遭判刑入獄是政治因素所致。根據路透2010年的報導，普亭的前總理作證指出，由於霍多科夫斯基金援反對黨，克里姆林宮下令要逮捕他。

    霍多科夫斯基對CNN指出，普廷不僅是他的仇人，也是人類公敵，許多俄國億萬富豪在過去1週都聲討普廷侵略烏克蘭之舉。

    霍多科夫斯基預測，俄國侵略烏克蘭，最終將終結普廷的統治。美國威爾遜國際學者中心旗下肯南研究所（Kennan Institute）的俄國研究專家，也附和霍多科夫斯基的看法。

    肯南研究所烏克蘭研究計畫負責人米納科夫（Mikhail Minakov）日前發文表示，侵略烏克蘭不僅是絕對的犯罪，更是個無法彌補的錯誤，將啟動普廷政權的倒數階段。

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