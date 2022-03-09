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    開戰後首次！俄烏外長10日將於土耳其會晤

    俄羅斯外交部證實，俄烏兩國外交部長，將於10日在土耳其會晤，圖為俄國外長拉夫羅夫。（路透）

    俄羅斯外交部證實，俄烏兩國外交部長，將於10日在土耳其會晤，圖為俄國外長拉夫羅夫。（路透）

    2022/03/09 15:16

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭已邁入第14日，儘管雙方已於第2輪談判期間，同意開闢人道走廊，讓部分平民撤離，但仍未達成較為具體的協議。稍早，俄羅斯外交部證實，俄烏兩國外交部長，將於10日在土耳其會晤。

    據英媒《BBC》報導，俄羅斯新聞社（RIA Novosti）9日上午的消息指出，俄國外交事務部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）透露，外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將飛往土耳其的安塔利亞（Antalya），參與國際外交論壇（Antalya Diplomacy Forum），屆時計劃和烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）接觸。

    俄烏兩國外長的商議形式，是由土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）所提出，他先前曾提議由俄、土及烏三國外長共同舉行「三方會談」。

    俄烏外長的會面，預計將於土耳其時間3月10日舉行；而安塔利亞國際外交論壇則於11日舉辦。

    自2月24日俄國宣布對烏克蘭執行特別軍事行動後，雙方尚未達成具體協議，若俄烏外長10日於土國會晤，這將成為俄國開戰後首次。

    烏克蘭外交部長庫列巴。（路透）

    烏克蘭外交部長庫列巴。（路透）

    土耳其外交部長卡夫索格魯。（法新社）

    土耳其外交部長卡夫索格魯。（法新社）

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