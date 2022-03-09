國際原能總署：車諾比核電廠遠端數據突中斷

車諾比核電廠保護監控系統的遠端資料傳輸不明原因中斷。圖為車諾比核電廠控制室一景。（美聯社）

2022/03/09 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，日前攻佔了位於烏克蘭與白俄羅斯邊界的車諾比（Chernobyl）核電廠，傳出受困在核電廠內的人員由於食物有限，每天只能吃1餐，讓外界憂心他們與核電廠的處境，現傳出車諾比核電廠保護監控系統的遠端資料傳輸不明原因中斷。

綜合外媒報導，國際原子能總署（IAEA）在當地時間8日發表聲明透露，車諾比核電廠的資料傳輸中斷，原因不明，擔心廠內工作人員在俄羅斯人看守下的現況，「車諾比核電廠保護監控系統的遠端資料傳輸已中斷。」目前正調查烏克蘭其他地點的保護監控系統狀況，很快會提供進一步訊息。

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保護監控系統是指IAEA對核材料和活動採取的技術措施，以及早發現核材料的濫用情況預防阻止核武器擴散；IAEA引述烏克蘭機構的話說，車諾比核電廠工作人員的情況越來越糟，他們已經連續13天沒有休息，呼籲俄羅斯佔領軍讓工作人員輪班，因為定期輪班攸關核電廠安全。

1986年4月26日，車諾比核電廠4號反應爐發生爆炸，成為迄今為止世界上最嚴重的核洩漏事故，現雖不再運作，但仍有退役的反應爐和放射性廢棄物處理設施。

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