日本史上第一次！支援烏克蘭防彈背心等物資 自衛隊班機8日起運

2022/03/09 14:35

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,甚至祭出核威脅手段,引起唯一戰時被爆國日本高度關注,日本不僅加入制裁俄羅斯行列,同時也提供烏克蘭人道收容、捐款等協助,更破天荒承諾向烏克蘭提供防彈背心等非致命性戰時物資支援。8日,載運防彈背心的自衛隊班機已自空軍基地起飛。

根據《CNN》與日本防衛省‧自衛隊資訊,日本自衛隊班機在8日自愛知縣小牧空軍基地起飛,欲載運防彈背心馳援烏克蘭的抗俄作業,成為日本史上首次支援防彈背心至海外的紀錄;除此之外,日本還預計提供食品、衛生用品、相機、發電機、帳篷和冬衣等戰時應急物資協助烏克蘭。

請繼續往下閱讀...

日本此舉實屬罕見,第二次世界大戰戰後,日本必須嚴格遵守憲法中的和平理念,而日本防衛省‧自衛隊修改「禁止向衝突各方提供防衛物資」的嚴格規範,於8日聲明再度譴責俄羅斯違反國際法對烏克蘭發動戰爭、侵犯烏克蘭主權與領土完整性,動搖歐亞的國際秩序基礎,因此日方毅然與國際社會團結,應烏克蘭政府請求迅速提供防衛物資,「從日本的安全保障觀點來看具有積極意義」。

日本防衛省‧自衛隊聲明也強調,已和烏克蘭政府約定,禁止將日本提供的防衛物資作他用,也禁止轉移給第三國使用。首批物資起飛同日,日本防衛省‧自衛隊也透過推特公開班機起飛畫面,承諾將持續提供烏克蘭協助,湧入日本與各國網友讚賞與道謝的留言。

日本官房長官松野博一8日表示,日本並沒有打算向烏克蘭提供致命性武器。

To deliver bulletproof vests and helmets to #Ukraine, KC-767 departed from Komaki Air base. JMOD/JSDF will continue to make every effort to assist Ukraine.

For #Ukraine. pic.twitter.com/V74cPpTaby