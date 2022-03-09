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    日本史上第一次！支援烏克蘭防彈背心等物資 自衛隊班機8日起運

    日本承諾提供烏克蘭防衛物資，8日運送防彈背心的班機自小牧空軍基地起飛。（翻攝日本防衛省‧自衛隊推特）

    日本承諾提供烏克蘭防衛物資，8日運送防彈背心的班機自小牧空軍基地起飛。（翻攝日本防衛省‧自衛隊推特）

    2022/03/09 14:35

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，甚至祭出核威脅手段，引起唯一戰時被爆國日本高度關注，日本不僅加入制裁俄羅斯行列，同時也提供烏克蘭人道收容、捐款等協助，更破天荒承諾向烏克蘭提供防彈背心等非致命性戰時物資支援。8日，載運防彈背心的自衛隊班機已自空軍基地起飛。

    根據《CNN》與日本防衛省‧自衛隊資訊，日本自衛隊班機在8日自愛知縣小牧空軍基地起飛，欲載運防彈背心馳援烏克蘭的抗俄作業，成為日本史上首次支援防彈背心至海外的紀錄；除此之外，日本還預計提供食品、衛生用品、相機、發電機、帳篷和冬衣等戰時應急物資協助烏克蘭。

    日本此舉實屬罕見，第二次世界大戰戰後，日本必須嚴格遵守憲法中的和平理念，而日本防衛省‧自衛隊修改「禁止向衝突各方提供防衛物資」的嚴格規範，於8日聲明再度譴責俄羅斯違反國際法對烏克蘭發動戰爭、侵犯烏克蘭主權與領土完整性，動搖歐亞的國際秩序基礎，因此日方毅然與國際社會團結，應烏克蘭政府請求迅速提供防衛物資，「從日本的安全保障觀點來看具有積極意義」。

    日本防衛省‧自衛隊聲明也強調，已和烏克蘭政府約定，禁止將日本提供的防衛物資作他用，也禁止轉移給第三國使用。首批物資起飛同日，日本防衛省‧自衛隊也透過推特公開班機起飛畫面，承諾將持續提供烏克蘭協助，湧入日本與各國網友讚賞與道謝的留言。

    日本官房長官松野博一8日表示，日本並沒有打算向烏克蘭提供致命性武器。

    日本承諾提供烏克蘭防衛物資，8日運送防彈背心的班機自小牧空軍基地起飛。（翻攝日本防衛省‧自衛隊推特）

    日本承諾提供烏克蘭防衛物資，8日運送防彈背心的班機自小牧空軍基地起飛。（翻攝日本防衛省‧自衛隊推特）

    日本承諾提供烏克蘭防衛物資，8日運送防彈背心的班機自小牧空軍基地起飛。（翻攝日本防衛省‧自衛隊推特）

    日本承諾提供烏克蘭防衛物資，8日運送防彈背心的班機自小牧空軍基地起飛。（翻攝日本防衛省‧自衛隊推特）

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