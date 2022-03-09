俄軍搶劫喝醉「持槍狂掃平民住所」 10歲女童中彈身亡

俄軍砲擊基輔近郊地區。（歐新社）

2022/03/09 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭近2週，烏國境內數個城市或地區紛紛遭受砲擊，造成許多烏國百姓傷亡，外媒指出靠近首都基輔近郊，近期傳出因為1名兒童意外持槍射向天空，喝醉後的俄軍聽見槍響後，不分緣由就開槍掃射平民住所，導致1名10歲女童斯托魯克（Anastasia Stoluk）當場中彈去世。

綜合外媒報導，18歲表姊安雅（Anya Stoluk）近日接受外媒專訪時透露，她10歲的表妹、斯托魯克生前居住在首都基輔以北約40公里處村落希別涅（Shybene）。

請繼續往下閱讀...

安雅提到，俄軍於上月28日進攻希別涅村落後洗劫村內所有商店，一度感到無聊還大肆飲酒，當時不巧1名10歲男童意外撿到一把槍後朝空中發射1枚子彈，槍響引發喝醉的俄軍震怒，持槍狂掃射村民住所，導致10歲女童斯托魯克中彈，當場致死，與她同住的叔叔據聞緊急送往醫院治療，但至今仍下落不明。

安雅痛斥，俄軍甚至雇用演員拍攝影片，假裝烏國村民熱烈歡迎俄軍進入家園，只為「營造他們如同救世主的形象」，實際上俄軍搶走村民的手機，村民如果不願意提供食物給俄軍，就會遭到對方毆打。

據烏克蘭政府指出，目前約有1000名兒童受傷，約331位平名死亡，其包括28名兒童；聯合過表示，由於戰爭持續中，傷亡數字將持續上調。

'Drunk Russian soldiers' shot Anastasia Stoluk, aged 10 in front of her uncle by blasting houses at random in village near Kyiv - before she was buried in back yard after they banned her mother from visiting cemetery. pic.twitter.com/O2Wm3LDUlu — Frank - Glory to Ukraine - Schaeffer （@Frank_Schaeffer） March 8, 2022

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

烏克蘭警察抓著孩子逃離首都基輔外郊的伊爾平（Irpin）。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法