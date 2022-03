俄軍搶劫喝醉「持槍狂掃平民住所」 10歲女童中彈身亡

2022/03/09 16:26

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭近2週,烏國境內數個城市或地區紛紛遭受砲擊,造成許多烏國百姓傷亡,外媒指出靠近首都基輔近郊,近期傳出因為1名兒童意外持槍射向天空,喝醉後的俄軍聽見槍響後,不分緣由就開槍掃射平民住所,導致1名10歲女童斯托魯克(Anastasia Stoluk)當場中彈去世。

綜合外媒報導,18歲表姊安雅(Anya Stoluk)近日接受外媒專訪時透露,她10歲的表妹、斯托魯克生前居住在首都基輔以北約40公里處村落希別涅(Shybene)。

安雅提到,俄軍於上月28日進攻希別涅村落後洗劫村內所有商店,一度感到無聊還大肆飲酒,當時不巧1名10歲男童意外撿到一把槍後朝空中發射1枚子彈,槍響引發喝醉的俄軍震怒,持槍狂掃射村民住所,導致10歲女童斯托魯克中彈,當場致死,與她同住的叔叔據聞緊急送往醫院治療,但至今仍下落不明。

安雅痛斥,俄軍甚至雇用演員拍攝影片,假裝烏國村民熱烈歡迎俄軍進入家園,只為「營造他們如同救世主的形象」,實際上俄軍搶走村民的手機,村民如果不願意提供食物給俄軍,就會遭到對方毆打。

據烏克蘭政府指出,目前約有1000名兒童受傷,約331位平名死亡,其包括28名兒童;聯合過表示,由於戰爭持續中,傷亡數字將持續上調。

'Drunk Russian soldiers' shot Anastasia Stoluk, aged 10 in front of her uncle by blasting houses at random in village near Kyiv - before she was buried in back yard after they banned her mother from visiting cemetery. pic.twitter.com/O2Wm3LDUlu