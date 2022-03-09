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    保存完美！ 3.3億年化石獲命名「拜登」 真身卻引專家激辯

    對於許多民眾來說，要正確區分頭足綱生物如花枝、魷魚、軟絲實在難如登天。（路透）

    對於許多民眾來說，要正確區分頭足綱生物如花枝、魷魚、軟絲實在難如登天。（路透）

    2022/03/09 15:09

    〔即時新聞／綜合報導〕對於許多民眾來說，要正確區分頭足綱生物如花枝、魷魚、軟絲實在難如登天，世界頂尖的古生物學家近期也遭遇了類似難題，一具來自3.3億年前保存完好的化石，其真身究竟為何，引起學界廣泛的熱論。

    綜合外媒報導，最近古生物學界最受熱論的話題之一，就是這具3.3億年前的頭足綱生物化石，其擁有罕見的完美保存狀態，10支腕足都完好無缺，就連腕足上的吸盤都清楚可見，科學家最近更進一步以美國總統拜登（Joe Biden）為其命名，將其學名改作「Syllipsimopodi bideni」。

    以拜登命名並非這具化石引起熱論的唯一原因，最新發表在《自然通訊》的研究報告中，美國自然歷史博物館的研究人員將這隻頭足綱生物辨識為一種吸血鬼魷魚（vampyropod、vampire squid），他們主張，這種生物是已知最古老的頭足類動物。

    若此份報告主張的結論為真，那意味著現世章魚已知最古老祖先將再往前推8000年，這將顛覆學界過去將近一世紀以來，對頭足綱動物演化歷程的認知。

    然而，當前有許多古生物領域的專家持反對意見，他們不認同這份報告將化石真身辨識為「吸血鬼魷魚」的觀點，認為這是不同的物種，如今爭論還在持續進行，雙方陣營仍無法說服對方。

    最近古生物學界最受熱論的話題之一，就是這具3.3億年前的頭足綱生物化石，其擁有罕見的完美保存狀態，10支腕足都完好無缺，就連腕足上的吸盤都清楚可見。（路透）

    最近古生物學界最受熱論的話題之一，就是這具3.3億年前的頭足綱生物化石，其擁有罕見的完美保存狀態，10支腕足都完好無缺，就連腕足上的吸盤都清楚可見。（路透）

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