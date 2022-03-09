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    沉默癌王有解！新研究非侵入檢測 可早期篩出胰臟癌

    此為胰臟癌示意圖，與新聞無關。（資料照）

    此為胰臟癌示意圖，與新聞無關。（資料照）

    2022/03/09 13:12

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著醫學進步，癌症雖已非絕症，但某些種類的癌症卻因現階段技術難及早發現，常出現「確診即末期」的狀況，惡名昭彰的胰臟癌更是其中「癌王」，學界最新發現出一種檢測方式，透過糞便內菌種分析，醫師能有更高的機率發現早期階段的胰臟癌，全人類均可望受益。

    根據英國廣播公司（BBC）報導，最新發表在學術期刊《腸道》雜誌上的研究報告中，科學家在一項涉及136名志願者的研究中，試圖找出胰臟癌相關的早期徵兆。

    受試者群體包含胰腺癌患者與作為對照組的健康人士，研究人員收集了他們的唾液與糞便樣本，試圖比對實驗與對照組之間的差異。

    結果顯示，雖然唾液樣本中尚未發現可供辨識的差異，但健康人士與罹癌患者的糞便樣本，其中的腸道細菌與其他微生物的生物模式或基因特徵確實存在不同，並在癌化早期階段便可被分辨出來。

    研究人員表示，腸道內微生物在人體癌化後表現出的獨有特徵可追溯至癌症早期，而且這些標誌性特徵非常一致，未來將深入研究，目標是開發出早期癌篩的有效方式，讓更多潛在的胰臟癌患者得以從中受益。

    「沉默殺手」胰臟癌早期幾乎沒有症狀，患者不易察覺，難獲早期診斷，導致發現時常常已是末期，故有「癌中之王」之稱，此外，胰臟癌不僅存活率低，術後恢復狀況也是所有癌症中最差的，使其成為人人聞之色變的夢魘。

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