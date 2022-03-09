Omicron傳播速度超快！ 南韓新增逾34萬例 再創單日新高

南韓武漢肺炎疫情近期不斷延燒，韓媒消息指出，過去一天再增超過34.2萬確診病例，再創疫情爆發以來新高。（歐新社）

2022/03/09 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期不斷延燒，韓媒消息指出，過去一天再增超過34.2萬確診病例，再創疫情爆發以來單日新高，累計確診也突破500萬例來到521.2萬例。

據《韓聯社》報導，截至今日凌晨0時，過去一天南韓新增34萬2446例確診，在單日確診突破20萬例後僅一週，單日確診就突破30萬例。防疫部門先前預測，到本月12日單日確診數恐高達35.4萬例，但目前來看變種病毒Omicron的傳播速度比原本預估的還要快。

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報導提到，過去一天本土病例佔34萬2388例，境外移入則是58例，累計確診病例521萬2118例。此外，過去一天新增死亡病例158例，累計死亡9440例，平均致死率0.18%。重症患者也從前一天的1007人增加到1087人，這也是去年12月底以來的新高。

截至昨日南韓有高達86.5%的民眾（4440萬人）完整接種兩劑疫苗，已接種加強劑的民眾則有62.2%（3190萬人）。

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