只有3人知道？莫斯科高官也不知真要出兵 俄政府內瀰漫恐慌氣氛

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭遭全球多國制裁,不僅國內反戰怒火遍地開花,連俄國政府內部也瀰漫恐慌氣氛。前《BBC》駐俄記者魯斯塔莫娃(Farida Rustamova)採訪部分俄國官員與國會議員,不少人對於入侵烏國感到沮喪,或是有著末日式的觀點,甚至有人透露,總統普廷決定出兵入侵烏克蘭,竟然只有國防部長、總參謀長及反情報局高層知道。

目前已逃出俄國的魯斯塔莫娃在推特分享自己的文章,她在3月1日採訪到俄國高官與國會議員對於俄國入侵烏國的看法。內容指出,俄羅斯高官在俄國出兵期間發表的官方言論,與普廷在宣戰時所說的「俄羅斯別無選擇」、「我們的軍隊正在將烏克蘭人民從民族主義者的壓迫中解放出來」等言論是一模一樣。

文章指出,但事實上,不少官員和議員對於出兵入侵烏克蘭是感到沮喪、受驚、有著末日式的觀點,還有部分俄羅斯國家杜馬議員(俄國聯邦會議下議院議員)考慮要辭掉職務;魯斯塔莫娃說:「我看到離職的官員、人大代表,甚至政府機關的記者都鬆了一口氣,因為他們不再與此事有任何關係。」

文章提到,俄國官員對於出兵烏克蘭「沒有人感到開心」,甚至很多人都認為這是一個錯誤,「但是在履行職責的過程中,他們用一些藉口來合理化情況」,一名親近克里姆林宮的人則透露,「有些官員和普廷的決策撇清責任,認為自己沒有辦法影響這個歷史性的決定,且其定位要等到以後才會塵埃落定」。

文章提到,不少官員巧妙不帶髒字地痛罵普廷做出入侵的決定,「權力走廊裡的氣氛一點也不快樂,許多人處於近乎癱瘓的狀態」,甚至所有受訪的官員都透露根本沒想到普廷真的會出兵攻打烏克蘭,只以為普廷只是把出兵掛在嘴巴上「用來當作外交恐嚇」。

魯斯塔莫娃引述消息來源指出,大部分俄國政府官員都沒辦法確定是否會開戰,因為開戰的決定可能只有很少人知道,例如國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)、總參謀長吉拉西莫夫(Valery Gerasimov)以及反情報局的高層才知道,連俄國總統辦公廳主任都沒被告知開戰的決定。

魯斯塔莫娃提到,一名俄國政府高官向她透露,普廷對於遲遲無法攻下烏克蘭感到越來越不開心,並形容普廷「他就像是被人冒犯和侮辱了一樣,偏執到簡直荒謬的程度」。

